Ryż, makaron i te demonizowane ziemniaki. Sprawdziliśmy, co naprawdę jeść, by schudnąć

Makaron, ryż i ziemniaki – niby zwykłe dodatki do obiadu, a w świecie diet i zdrowego odżywiania wywołują niemałe emocje. Każdy z nas zna to uczucie: zaczynasz zdrowe życie, chcesz zrzucić parę kilogramów, a tu nagle stajesz przed dylematem – co ugotować do kurczaka? Czy to ziemniaki tuczą, a może biały makaron zapycha? Co z kaszami? Raz na zawsze obalmy powtarzany mit.