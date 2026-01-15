Polski paszport jednym z najmocniejszych na świecie. Jesteśmy przed USA i Kanadą Fot. Mehaniq/Shutterstock

Polska staje się jednym z najstabilniejszych krajów nie tylko Europy, ale i świata. Nasza gospodarka rośnie, a i siła nabywcza obywateli jest coraz większa. Mając więcej pieniędzy możemy podróżować coraz dalej. A w tym pomaga nam jeden z najmocniejszych paszportów świata.

Polacy podróżują przede wszystkim po Europie, gdzie za sprawą strefy Schengen już dawno zapomnieliśmy, że kiedyś do podróżowania potrzebny był paszport. O tym szczególe pamiętają osoby, które podróżują np. do Egiptu, Maroka czy wielu krajów w Azji. Dobra wiadomość jest taka, że nasz paszport należy do światowej czołówki. Za nami są m.in. USA i kilka innych mocarstw.

Najsilniejszy paszport świata. Polska w gronie liderów

Zestawienie najsilniejszych paszportów świata na podstawie danych Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych (IATA) przygotowała firma Henley & Partners. Tak powstał Henley Passport Index 2026, którego liderem został Singapur. Ten niewielki kraj w Azji Południowo-Wschodniej ma możliwość wjazdu bez wizy aż do 192 z 227 państw świata.

Azjatyckich krajów w czołówce jest znacznie więcej. Drugie miejsce wspólnie zajęły bowiem Japonia i Korea Południowa. Piąte miejsce zajęły natomiast Zjednoczone Emiraty Arabskie. Na dziewiątym miejscu znalazła się Malezja. To pokazuje, jak szybko rozwija się ta część świata, a także jak stabilną ma gospodarkę i sytuację polityczną.

Bardzo wysokie miejsca zajmują także kraje europejskie. Na trzecim miejscu znalazły się Dania, Luksemburg, Hiszpania, Szwecja i Szwajcaria, które bezwizowo wjeżdżają do 186 krajów świata. Lokatę niżej uplasowały się Austria, Belgia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Irlandia, Włochy, Holandia i Norwegia.

Powody do zadowolenia może mieć też Polska. Wg danych rankingu, nasz paszport znalazł się na szóstym miejscu. Bezwizowo możemy wjechać już do 183 krajów. W ostatnich miesiącach do tej listy dołączył m.in. Wietnam. Nasz kraj znalazł się dzięki temu w towarzystwie taki krajów jak Chorwacja, Czechy, Estonia, Nowa Zelandia i Malta. Równocześnie za nami znalazło się wiele światowych mocarstw.

Wielka Brytania i Kanada słabsze od Polski. Prawdziwy dylemat mają w USA

Na siódmym miejscu, czyli za Polską znalazło się turystyczne mocarstwo, czyli Wielka Brytania. Na ósmej lokacie uplasowała się Kanada. Najbardziej zaskakujące jest jednak miejsce USA. Amerykański paszport zajmuje bowiem odległe 10. miejsce. Obywatele USA mogą bez wizy wjechać do 179 krajów świata.

