Utrudnienia w Czechach. Polska ambasada ostrzega turystów Fot. Kristyna Henkeova/Shutterstock

Zimowa pogoda daje się we znaki w wielu zakątkach Europy. Ekstremalnie niskie temperatury (jak na ostatnie czasy) doprowadziły do szeregu utrudnień w komunikacji. Z ich powodu pilny komunikat wydała polska ambasada w Czechach.

Polska przygotowuje się do uderzenia jednego z największych mrozów tej zimy. W nocy z 13 na 14 stycznia temperatura może spaść w okolice -16 st. C. Przed trudnymi warunkami pogodowymi podróżnych ostrzegło nawet warszawskie Lotnisko Chopina. W Czechach pogoda już teraz dała o sobie poważnie znać, unieruchamiając transport.

Pilny komunikat polskiej ambasady w Czechach. Chodzi o kolej

O złej sytuacji w Czechach poinformowała polska ambasada działająca w Pradze. Okazuje się, że niskie temperatury doprowadziły tam do zamrożenia torów, a to poskutkowało odwołaniem wielu pociągów.

"Oblodzenie na torach! Koleje Czeskie informują, że z powodu niekorzystnych warunków pogodowych niektóre pociągi zostały odwołane, a inne kursują tylko na części trasy" – podała polska placówka. Na tym jednak problemy się nie kończyły.

Z powodu oblodzenia torów utrudnienia dotknęły połączenia krajowe, ale i międzynarodowe. Turyści i pozostali podróżni mogą mieć problemy ze sprawnym przejazdem na trasie z Polski do Pragi, Wiednia czy Budapesztu. Potwierdzenie trudnej sytuacji można znaleźć na stronie Ceskich drahn. O godzinie 18:00 utrudnienia dotyczyły 15 linii. Na 3 kolejnych udało się przywrócić normalny ruch.

Dworzec Główny w Pradze z dużymi utrudnieniami

Wiele problemów na czeskiej kolei dotyczy Dworca Głównego w Pradze. Doszło tam m.in. do awarii pojazdu, a także obfitych opadów śniegu na linii prowadzącej ze stolicy Czech do Budapesztu. Przewoźnik oficjalnie poinformował o anulowaniu pociągu EC 275 z Pragi do Budapesztu. Podróżni będą musieli korzystać z kolejnych połączeń.

Utrudnienia pojawiły się także na trasie do Wiednia. Odwołano pociąg EC 205 na trasie Břeclav – Wiedeń Westbahnhof. W tym przypadku podróżni także będą musieli czekać na kolejne połączenie.