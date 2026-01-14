Sezon na dalekie podróże w pełni. Najpewniej właśnie dolecieliście na wymarzone wczasy w Azji, albo właśnie kombinujecie, jak i w co się na nie spakować. Jeśli jesteście w tej drugiej grupie, przed wyjazdem koniecznie wpadnijcie do IKEI po niepozorny gadżet za 15 zł.
Pakowanie na długie i dalekie wyprawy bywa prawdziwym wyzwaniem. Zwłaszcza jeżeli lecicie np. do Tajlandii czy Wietnamu, a wasz plan obejmuje przejazd po znacznej części kraju. W co się spakować i jak to bezpiecznie przewieźć? Dla mnie plecak był idealnym rozwiązaniem, ale miałam z nim jeden mały dylemat.
Najlepszy bagaż rejestrowany do Azji to plecak. Ale wcześniej odwiedź IKEĘ
Walizka czy plecak – w co lepiej spakować się podczas podróży do Azji? Z własnego doświadczenia wiem, że plecak jest najlepszym rozwiązaniem. Moje plany wyjazdów nie zakładały spędzania więcej niż dwóch nocy w jednym miejscu, stąd musiałam często się przemieszczać.
Chodniki w Azji są ciasne i zatłoczone, a czasami w ogóle ich nie ma. Dlatego spacer z walizką byłby tam fatalnym rozwiązaniem. Dodatkowo ważnym środkiem transportu jest skuter, a na niego znacznie łatwiej jest wgramolić się właśnie z plecakiem, a nie z walizką. Problem z tym bagażem miałam jedynie na lotnisku.
Większość rzeczy miałam spakowanych do dużego, ponad 60-litrowego plecaka na stelażu. Pas biodrowy i piersiowy były ogromnym ułatwieniem podczas noszenia, ale ich klamry stanowiły problem na lotniskach. Mogły się gdzieś zaplątać i połamać, albo nawet doprowadzić do tego, że bagaż nie doleci na miejsce. Na plecak naciągałam też wodoodporną plandekę, żeby uniknąć jego zabrudzenia.
A wystarczyło, żebym przed lotem wybrała się do IKEI i problem miałabym z głowy. Jak się okazuje, słynna niebieska torba ma idealne wymiary właśnie na duży plecak trekkingowy. Możecie zgarnąć tę tańszą za 6 zł, ale zdecydowanie lepszym rozwiązaniem będzie ta droższa z suwakiem za 15 zł. Spakujecie do niej plecak i nie będziecie musieli martwić się zabrudzeniami, czy klamrami plączącymi się po taśmie na lotnisku.
Folia i pokrowiec na walizkę. To naprawdę ma sens
Jeśli jednak podczas dłuższych podróży stawiacie na walizkę, zadbajcie o nią, poprzez naciągniecie pokrowca lub ofoliowanie. Dzięki temu będzie się mniej drapała i nie ubrudzi się aż tak podczas transportu. A uwierzcie mi, niektóre lotniska mają okropnie brudne maszyny do transportu bagażu (np. Heraklion na Krecie).
Użycie pokrowca ma jeszcze jedną ważną zaletę. Bardzo często takie same walizki ma kilka osób. Dzięki użyciu pokrowca będziecie wiedzieli, która jest wasza. Podobnie może zadziałać np. kolorowa wstążka, czy charakterystyczna zawieszka.
