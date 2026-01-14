Idealny sposób na zabezpieczenie plecaka do bagażu rejestrowanego. Wystarczy szybki wyskok do IKEI Fot. LarysaLitvin/Shutterstock

Sezon na dalekie podróże w pełni. Najpewniej właśnie dolecieliście na wymarzone wczasy w Azji, albo właśnie kombinujecie, jak i w co się na nie spakować. Jeśli jesteście w tej drugiej grupie, przed wyjazdem koniecznie wpadnijcie do IKEI po niepozorny gadżet za 15 zł.

Pakowanie na długie i dalekie wyprawy bywa prawdziwym wyzwaniem. Zwłaszcza jeżeli lecicie np. do Tajlandii czy Wietnamu, a wasz plan obejmuje przejazd po znacznej części kraju. W co się spakować i jak to bezpiecznie przewieźć? Dla mnie plecak był idealnym rozwiązaniem, ale miałam z nim jeden mały dylemat.

Najlepszy bagaż rejestrowany do Azji to plecak. Ale wcześniej odwiedź IKEĘ

Walizka czy plecak – w co lepiej spakować się podczas podróży do Azji? Z własnego doświadczenia wiem, że plecak jest najlepszym rozwiązaniem. Moje plany wyjazdów nie zakładały spędzania więcej niż dwóch nocy w jednym miejscu, stąd musiałam często się przemieszczać.

Chodniki w Azji są ciasne i zatłoczone, a czasami w ogóle ich nie ma. Dlatego spacer z walizką byłby tam fatalnym rozwiązaniem. Dodatkowo ważnym środkiem transportu jest skuter, a na niego znacznie łatwiej jest wgramolić się właśnie z plecakiem, a nie z walizką. Problem z tym bagażem miałam jedynie na lotnisku.

Większość rzeczy miałam spakowanych do dużego, ponad 60-litrowego plecaka na stelażu. Pas biodrowy i piersiowy były ogromnym ułatwieniem podczas noszenia, ale ich klamry stanowiły problem na lotniskach. Mogły się gdzieś zaplątać i połamać, albo nawet doprowadzić do tego, że bagaż nie doleci na miejsce. Na plecak naciągałam też wodoodporną plandekę, żeby uniknąć jego zabrudzenia.

A wystarczyło, żebym przed lotem wybrała się do IKEI i problem miałabym z głowy. Jak się okazuje, słynna niebieska torba ma idealne wymiary właśnie na duży plecak trekkingowy. Możecie zgarnąć tę tańszą za 6 zł, ale zdecydowanie lepszym rozwiązaniem będzie ta droższa z suwakiem za 15 zł. Spakujecie do niej plecak i nie będziecie musieli martwić się zabrudzeniami, czy klamrami plączącymi się po taśmie na lotnisku.

Folia i pokrowiec na walizkę. To naprawdę ma sens

Jeśli jednak podczas dłuższych podróży stawiacie na walizkę, zadbajcie o nią, poprzez naciągniecie pokrowca lub ofoliowanie. Dzięki temu będzie się mniej drapała i nie ubrudzi się aż tak podczas transportu. A uwierzcie mi, niektóre lotniska mają okropnie brudne maszyny do transportu bagażu (np. Heraklion na Krecie).

