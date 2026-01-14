Ferie zimowe 2026 Polacy spędzą na all inclusive w ciepłych krajach, a nie na nartach. Tak wynika z danych biur podróży Fot. givaga/Shutterstock

Już w poniedziałek 19 stycznia rozpoczną się ferie zimowe, które będą inne niż dotychczas. Zamiast czterech tur, uczniowie odpoczną w trzech. To jednak nie wpłynęło na wybierane kierunki. W biurach podróży dominuje all inclusive w kraju, który uwielbiamy o każdej porze roku.

Biura podróży od miesięcy promowały swoją egzotyczną ofertę na ferie zimowe. I nie jest to niczym zaskakującym. Patrząc na statystyki, Polacy znacznie chętniej rezerwują u nich gorące kierunki z ofertą all inclusive niż wyjazdy na narty. Najnowsze dane wskazują, że za ponad połowę rezerwacji odpowiada jeden kraj. Pozostałe zostały daleko w tyle.

Polacy chcą all inclusive w ferie zimowe 2026. Egipt niepodważalnym liderem

Rezerwacjom zimowych wyjazdów z biurami podróży przyjrzało się Fly.pl, a udostępniane dane pokazują, jak wyglądają upodobania Polaków. Jak się okazuje, o zimowym wypoczynku pierwsi klienci pomyśleli już w marcu 2025 roku. Jednak wczesna sprzedaż ferii zimowych nie ma się tak dobrze, jak wakacji.

Fly.pl informuje, że ofert wyjazdów na ferie szukaliśmy niemalże w ostatniej chwili. Liczba rezerwacji rosła co prawda od lipca, ale największy skok miał miejsce w grudniu (30 proc. wszystkich rezerwacji), a także na początku stycznia (20 proc.) i w listopadzie (16 proc.). Wiadomo też, że najchętniej wybieranymi obiektami są hotele czterogwiazdkowe (51 proc.), a turyści rezerwują przede wszystkim wczasy all inclusive (74,1 proc. rezerwacji).

Ale gdzie spędzimy ferie zimowe 2026? W biurach podróży prawdziwym dominatorem jest Egipt i tym razem nie zagraża mu Maroko. Wczasy all inclusive w tym kraju odpowiadają aż za 53 proc. wszystkich rezerwacji. Druga w zestawieniu Malta odpowiada raptem za 10,3 proc. całości, co i tak jest świetnym wynikiem, biorąc pod uwagę, że to przede wszystkim kierunek na zimowe zwiedzanie. Odpoczynku i relaksu zimą można szukać także w Turcji. Ta jednak odpowiada tylko za 3,5 proc. rezerwacji i zajmuje odległe 5. miejsce.

Na liście popularnych kierunków na ferie zimowe znalazła się także Hiszpania (8,1 proc. rezerwacji). Tu Polacy odwiedzają Wyspy Kanaryjskie (najchętniej Fuerteventurę i Teneryfę), jak i kontynentalne regiony – Costa Blanca i Costa del Sol. Tuż za podium znalazł się natomiast Cypr z wynikiem 3,9 proc.

Ferie zimowe 2026 najchętniej we dwoje. Nie kosztują majątku

Fly.pl zauważyło jeszcze jeden trend w podróżach Polaków. Okazuje się, że coraz chętniej rezerwujemy egzotykę. Ta odpowiada aż za 10,8 proc. wszystkich rezerwacji. Wg danych biura podróży naszych turystów najczęściej będzie można spotkać w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Omanie, Tajlandii, Wietnamie, Kenii oraz na Zanzibarze.

Zaskakujące może być to, że mimo iż ferie zimowe to idealny okres na wyjazdy rodzinne, to jednak najwięcej rezerwacji w tym czasie składają pary. Stanowią oni 42 proc. klientów. Rodziny również chętnie wyjeżdżają zimą, odpowiadając za 39 proc. rezerwacji. Udział singli wynosi 5 proc.