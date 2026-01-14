Odrzucanie spamu telefonicznego nie jest dobrym pomysłem. Shutterstock.com/PawelKacperek

Spora część z nas reaguje na połączenia ze spamem, odrzucając niechcianą rozmowę. Wydawać by się mogło, że takie działanie nie tylko zaoszczędzi nasz czas, ale i udaremni potencjalną próbę oszustwa. Tymczasem odrzucenie telefonu ze spamem wcale nie jest najlepszą reakcją. Sprawdź, co innego możesz zrobić.

Spam telefoniczny jest częstym zjawiskiem i potrafi przybierać różne formy, najczęściej połączeń. Filtry anty-spam blokują zaledwie część niechcianych telefonów, a pozostałe (w tym propozycje zakupu produktów i usług czy też próby oszustwa) trafiają do nas, użytkowników. Coraz częściej są one identyfikowane przez operatora telekomunikacyjnego lub system operacyjny jako potencjalnie niebezpieczne, a na ekranie smartfona wyświetla się wtedy ostrzeżenie.

Widząc oznaczenie potencjalnego spamu, niemal odruchowo możemy odrzucić połączenie. Choć wydaje się to być naturalną reakcją, lepiej tak nie robić. Bo właśnie: odrzucenie telefonu ze spamem to już jakaś reakcja.

Spamu telefonicznego lepiej nie odrzucać

Odrzucanie połączeń od spamerów wbrew pozorom nie rozwiąże problemu. Z naszej perspektywy oznacza to brak konieczności odbierania telefonu, przez co nie narażamy się na potencjalne oszustwo lub zwyczajnie niechciany kontakt. Długofalowo może jednak przynieść odwrotny skutek.

Pomyślmy o tym w ten sposób: odrzucając spamowy telefon, przekazujemy informację o tym, że nasz numer jest aktywny. Jak przypominają dziennikarze serwisu Android.com.pl, centra połączeń korzystają z procesów automatyzacji. Mówiąc prościej, algorytm dzwoni do numerów znajdujących się w bazie danych, dokonując w ten sposób jej aktualizacji. Odnotowanie jakiejkolwiek reakcji tylko potwierdza, że numer ma swojego użytkownika. Spam może więc być częstszy.

Jak reagować na połączenia spamowe?

Możemy oczywiście odebrać telefon i uprzejmie spławić spamera. Jest też sposób, który sprawi, że nawet nie będziemy wiedzieć o niechcianych połączeniach. W przypadku telefonów z systemem Android należy uruchomić aplikację Telefon Google, następnie uruchomić Ustawienia, a później ID rozmówcy i spam. Później wybieramy opcje "Pokazuj identyfikator rozmówcy i spamu" oraz "Filtruj połączenia określone jako spam".

Skutek? Telefon wykryje i wyciszy wiadomości od spamerów, a dodatkowo powiadomi nas, gdy połączenie przychodzące będzie wykonywać firma lub urząd. Największym minusem, o którym przypomina nam serwis Android.com.pl, jest fakt, że numery klasyfikowane są na podstawie zgłoszeń społeczności. Zdarza się to niezwykle rzadko, ale istnieje prawdopodobieństwo przeoczenia istotnego telefonu.

Jak zablokować połączenia spamowe na iPhonie? W przypadku systemu operacyjnego iOS możesz np. wybrać funkcję "Wycisz nieznane połączenia" (w urządzeniach z systemem od iOS 13). Znajdziesz ją, wybierając opcje: Ustawienia -> Telefon -> Wycisz nieznanych rozmówców.