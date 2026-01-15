"The Dealer" to nowy serial od twórcy "Squid Game". Już wiem, że go pochłonę

"Squid Game" z niepozornej koreańskiej produkcji stał się światowym fenomenem. Po gigantycznym sukcesie Hwang Dong-hyuk nie kończy współpracy z serwisem Netflix. Razem z gigantem streamingu wyprodukuje nowy serial, który nosi tytuł "The Dealer". Jego główną bohaterką będzie krupierka.
W czerwcu ubiegłego roku podano, że dwa sezony "Squid Game" Hwang Dong-hyuka osiągnęły wynik prawie 600 mln wyświetleń, stając się tym samym jednym z najpopularniejszych seriali w historii platformy streamingowej Netflix, tuż obok "Wednesday" i "Stranger Things". Zachód otworzył się na południowokoreańskie dzieło, które ostatecznie sięgnęło po 6 nagród Emmy (telewizyjnych Oscarów) oraz Złoty Glob.
"Squid Game" chwalono za okrutną zabawę satyrą, która przede wszystkim uderzała w kapitalizm i klasę wyższą. W finale Gi-hun (Jung-Jae Lee z "Gwiezdne wojny: Akolita") pokazał prawdziwe człowieczeństwo, rezygnując z fortuny i decydując się poświęcić swoje życie za dziecko Jun-Hee (piosenkarka Jo Yu-ri). Choć niektórym fanom takie zakończenie nie odpowiadało, dla mnie było jeszcze większą zachętą do śledzenia, jak rozwija się dalsza kariera twórcy serialu.
Netflix zapowiada nowy serial od twórcy "Squid Game". O czym będzie "The Dealer"?
"The Dealer" będący debiutem reżyserskim operatora filmowego Choi Young-hwana ("Uprowadzenie") jest produkowany przez Hwang Dong-hyuka. Zgodnie z zapowiedziami Netfliksa nadchodząca produkcja ma zamiar "ożywić blichtr, napięcie i urok świata kasyn".
Fabuła śledzi losy doświadczonej krupierki imieniem Jung Geonhwa, która jest święcie przekonana, że na dobre pożegnała się z kasynem. Życie kobiety wywraca się do góry nogami, kiedy oszustwo mieszkaniowe niweczy jej ślubne plany. Ostatecznie bohaterka uwalnia głęboko skrywany w swym wnętrzu dar, zatapiając się w hazardzie. Do jej niebezpiecznego planu dołącza Hwang Chisu, mężczyzna ledwo wiążący koniec z końcem.
Rolę główną powierzono So-min Jeong, gwiaździe hitów "Alchemia dusz" i "Love Reset". W obsadzie znaleźli się również m.in. Ryoo Seung-bum ("W sieci"), Lee Soo-hyuk ("S Line") oraz Ryu Kyung-soo ("The Call"), który gra detektywa i narzeczonego Geonhwy.
Opis "The Dealer" brzmi naprawdę obiecująco. Liczę, że dzięki udziałowi Hwang Dong-hyuka w procesie produkcyjnym serial przyjmie narrację idealnie skrojoną pod komentarz społeczny. Fabuła aż się o to prosi, a Koreańczycy są w tym świetni – wystarczy spojrzeć na oscarowy "Parasite" Joon-ho Bonga.
"The Dealer" trafi w niedalekiej przyszłości do biblioteki serwisu streamingowego Netflix. Dokładna data premiery koreańskiego serialu nie jest jeszcze znana.