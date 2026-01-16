Maria Machado przekazuje Nobla Donaldowi Trumpowi. Fot. White House

Liderka wenezuelskiej opozycji Maria Corina Machado spotkała się z Donaldem Trumpem w Białym Domu i przekazała mu swój noblowski medal. Ten gest wywołał szereg reakcji. Tymczasem głos w sprawie zabrali przedstawiciele samego Komitetu Noblowskiego. Wyjaśnili, jak to działa w takiej sytuacji: czy Trump ma teraz pokojowego Nobla.

Maria Corina Machado – liderka opozycji i laureatka Pokojowej Nagrody Nobla za 2025 rok przyleciała do USA w miniony czwartek. Podczas wizyty w Białym Domu zdobyła się na zaskakujący krok. Prezydentowi Stanów Zjednoczonych wręczyła swój medal noblowski, mówiąc, że jest to wyraz uznania dla jego zaangażowania na rzecz wolności jej kraju. – To wyjątkowy i historyczny dzień dla nas Wenezuelczyków – stwierdziła.

Zrobiła to zaledwie kilkanaście dni po tym, jak siły USA pojmały prezydenta Wenezueli Nicolása Maduro w Caracas i oskarżyły go o handel narkotykami. Trump był oczywiście zachwycony tym, co zrobiła teraz Machado i podziękował.

A co na to wszystko Komisja Noblowska?

Sprawa wywołała poruszenie wśród ludzi na całym świecie. Pojawiły się głosy, że to nie przystaje do wartości związanych z Nagrodą Nobla i może podważać jej prestiż.

Czy więc ta decyzja Machado oznacza, że Trump ma teraz medal i tytuł noblowski? Tę kwestię raz na zawsze postanowiła wyjaśnić Komisja Noblowska. "Po ogłoszeniu Nagrody Nobla nie można jej cofnąć, udostępnić ani przekazać innym osobom. Decyzja jest ostateczna i obowiązuje na zawsze" – napisano w oświadczeniu, opublikowanym już wcześniej.

A teraz już po oficjalnym przekazaniu Nobla Trumpowi Komisja dodała, że "medal może zmienić właściciela, ale tytuł laureata Pokojowej Nagrody Nobla nie".

