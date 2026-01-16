Liderka wenezuelskiej opozycji Maria Corina Machado spotkała się z Donaldem Trumpem w Białym Domu i przekazała mu swój noblowski medal. Ten gest wywołał szereg reakcji. Tymczasem głos w sprawie zabrali przedstawiciele samego Komitetu Noblowskiego. Wyjaśnili, jak to działa w takiej sytuacji: czy Trump ma teraz pokojowego Nobla.
Maria Corina Machado – liderka opozycji i laureatka Pokojowej Nagrody Nobla za 2025 rok przyleciała do USA w miniony czwartek. Podczas wizyty w Białym Domu zdobyła się na zaskakujący krok. Prezydentowi Stanów Zjednoczonych wręczyła swój medal noblowski, mówiąc, że jest to wyraz uznania dla jego zaangażowania na rzecz wolności jej kraju. – To wyjątkowy i historyczny dzień dla nas Wenezuelczyków – stwierdziła.
Zrobiła to zaledwie kilkanaście dni po tym, jak siły USA pojmały prezydenta Wenezueli Nicolása Maduro w Caracas i oskarżyły go o handel narkotykami. Trump był oczywiście zachwycony tym, co zrobiła teraz Machado i podziękował.
A co na to wszystko Komisja Noblowska?
Sprawa wywołała poruszenie wśród ludzi na całym świecie. Pojawiły się głosy, że to nie przystaje do wartości związanych z Nagrodą Nobla i może podważać jej prestiż.
Czy więc ta decyzja Machado oznacza, że Trump ma teraz medal i tytuł noblowski? Tę kwestię raz na zawsze postanowiła wyjaśnić Komisja Noblowska. "Po ogłoszeniu Nagrody Nobla nie można jej cofnąć, udostępnić ani przekazać innym osobom. Decyzja jest ostateczna i obowiązuje na zawsze" – napisano w oświadczeniu, opublikowanym już wcześniej.
A teraz już po oficjalnym przekazaniu Nobla Trumpowi Komisja dodała, że "medal może zmienić właściciela, ale tytuł laureata Pokojowej Nagrody Nobla nie".
Dodajmy, że sprawę opisało też BBC. Jak wspomniano, mimo wielkiego gestu Machado wobec Trumpa ten "odmówił jej poparcia jako nowej liderki Wenezueli, mimo że jej ruch odniósł zwycięstwo w szeroko kwestionowanych wyborach w 2024 roku". Ponadto prezydent USA współpracuje obecnie z pełniącą obowiązki głowy państwa w Wenezueli, Delcy Rodríguez, byłą wiceprezydentką Maduro.
