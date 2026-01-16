Hołownia nie wyklucza startu w wyborach na przewodniczącego Polski 2050. Fot. shutterstock / Longfin Media

O partii Polska 2050 zrobiło się w ostatnim czasie szczególnie głośno po tym, jak wybory na przewodniczącego zostały unieważnione. W piątkowy wieczór rozpoczęła się Rada Krajowa, podczas której decydowano, co dalej z tą sprawą, czy powtarzać tylko drugą turę, czy całe wybory. Ciekawe jest w tym wszystkim stanowisko Szymona Hołowni. Pojawiły się zaskakujące doniesienia.

We wrześniu Szymon Hołownia oznajmił, że nie będzie ubiegał się o funkcję przewodniczącego Polski 2050. W styczniu, dokładnie 10 odbyły się więc wybory. W pierwszej turze nie wybrano lidera, bowiem nikt nie zdobył ponad połowy głosów. Ale dwie kandydatki Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i Paulina Hennig-Kloska przeszły do drugiej tury.

Cała procedura odbywała się online. Termin drugiej tury wyborów wyznaczono na poniedziałek 12 stycznia. Po kilku godzinach czekania na wyniki ogłoszono unieważnienie przez problemy techniczne.

W piątek 16 stycznia o godz. 18:30 rozpoczęło się zebranie Rady Krajowej. Miała tam zapaść decyzja, czy powtórzyć wyłącznie drugą turę głosowania, czy przeprowadzić cały proces wyborczy od nowa – łącznie z procedurą zgłaszania kandydatów, co umożliwiłoby start nowym kandydatom.

Zaskakujące doniesienia o Hołowni

Według informacji przekazanych dziennikarza TVN24 Patryka Michalskiego, "dotychczasowy szef Polski 2050 i były marszałek Sejmu Szymon Hołownia zadeklarował, że opowiada się za opcją powtórzenia całego procesu wyborczego. Miał też oświadczyć, że jest gotów ponownie ubiegać się o przywództwo w partii".

"Były marszałek Sejmu znalazłby miejsce w zarządzie ugrupowania m.in. dla Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz i Pauliny Hennig-Kloski. Według źródeł Hołownia zasugerował, że jeśli taki scenariusz się nie spełni, jest gotów odejść, bo nie widzi się tylko w Polsce 2050 Pełczyńskiej-Nałęcz czy wyłącznie Polsce 2050 Hennig-Kloski" – czytamy w TVN24.

