Mieszkańcy i turyści przebywający w górach otrzymali w sobotę 17 stycznia alert RCB. Powodem jest wysoki, trzeci stopień zagrożenia lawinowego w Tatrach, ogłoszony przez ratowników TOPR.

"Uwaga! Dziś (17.01) wysokie zagrożenie lawinowe. Zachowaj ostrożność. Nie wychodź w góry bez doświadczenia i sprzętu. Śledź komunikaty lawinowe" – brzmi treść alertu RCB, który został wysłany do odbiorców na terenie powiatu tatrzańskiego w województwie małopolskim.

Już w piątek wieczorem ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego ogłosili trzeci stopień zagrożenia lawinowego (łącznie jest ich pięć). W oficjalnym komunikacie TOPR podkreśla, że sytuacja w górach jest bardzo niebezpieczna, a warunki są w znacznej mierze niekorzystne.

"Pokrywa śnieżna na wielu stromych stokach jest związana umiarkowanie bądź słabo. Wyzwolenie lawiny jest możliwe nawet przy małym obciążeniu dodatkowym". Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe fragment komunikatu o sytuacji w Tatrach

Ratownicy dodatkowo zaznaczają, że pokrywa śniegowa jest niestabilna. Szczególnie groźne są depozyty przewianego śniegu w żlebach, w pobliżu grani oraz w pasie od ścian do górnej granicy lasu. "Zapowiadany wiatr z kierunków S–SE pogorszy sytuację lawinową. Należy spodziewać się samoczynnych lawin rozmiarów małych, średnich, a nawet dużych" – ostrzega TOPR i dodaje, że samoistnie mogą schodzić nawet bardzo duże lawiny.

Służby podkreślają, że poruszanie się w wyższych partiach Tatr wymaga bardzo dużego doświadczenia, umiejętności i zdolności do oceny lokalnego zagrożenia lawinowego. Apelują również o unikanie stromych stoków.

Zagrożenie lawinowe w górach. Zasady bezpieczeństwa

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina również o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w górach. Przed wyjściem na szlak należy bezwzględnie sprawdzić aktualne komunikaty lawinowe oraz prognozę pogody, a trasę zaplanować z wyprzedzeniem i dostosować ją do panujących warunków oraz własnych umiejętności.

RCB apeluje, by poruszać się wyłącznie po oznakowanych szlakach, unikać stromych stoków i miejsc zagrożonych zejściem lawiny, a także zwracać szczególną uwagę na nawisy śnieżne na grzbietach i krawędziach.

Służby podkreślają, że w góry nie należy wychodzić bez doświadczenia i znajomości terenu ani w pojedynkę – bezpieczniej jest poruszać się w grupie. Niezbędne jest również zabranie podstawowego sprzętu lawinowego, takiego jak detektor, sonda i łopata, oraz stałe monitorowanie widoczności i warunków atmosferycznych.