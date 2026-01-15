Decathlon sprzedaje hit na oblodzone chodniki. Fot. shutterstock / DimaBerlin // Fot. screen z decathlon.pl

Pogoda w Polsce nie rozpieszcza. Do opadów śniegu doszedł marznący deszcz. Miejscami chodniki i drogi mogą zamieniać się w lodowiska. Decathlon postanowił wyjść naprzeciw tym warunkom i przeceniła właśnie raczki na buty.

O tym, jak ważne jest bezpieczeństwo i czujność na śliskich nawierzchniach, przekonało się wiele Polek i wielu Polaków, gdy w okresie świątecznym w 2025 roku nasz kraj pokryła gołoledź. W sieci mnożyło się wówczas od filmików, na których ludziom trudno było podejść pod nawet najmniejszą górkę, a po chodnikach można było szusować butami jak po lodowisku.

Wszystko wskazuje na to, że w wielu regionach w Polsce będzie teraz powtórka. Zaczął padać deszcz, a w połączeniu z minusową temperaturą, która będzie odczuwalna szczególnie nocami, może zrobić się ślisko.

Hit w Decathlonie na śliskie chodniki

Decathlon postanowił temu zaradzić. W tej popularnej sieci przeceniono właśnie raczki do butów. Niektóre o 15 złotych mniej, a inne o 10 zł. Za takie standardowe raczki zapłacimy tam teraz niecałe 50 zł. Jednak są też tańsze zamienniki. Mowa dokładnie o nakładkach antypoślizgowych na buty (25 zł), które też mogą być przydatne w najbliższym czasie.

Warto jednak zwracać uwagę na opcje "tylko online". Niektóre produkty zamówimy wyłącznie przez internet i nie będą one dostępne w sklepie. Stacjonarnie też możemy kupić raczki czy wspomniane nakładki, ale te mogą mieć już inne ceny.

Fot. screen decathlon.pl

Będzie ślisko: gdzie najgorzej?

Dodajmy, że synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej przed gołoledzią oraz intensywnymi opadami.

Pomarańczowe alerty obowiązują w województwach:

zachodniopomorskim, poza powiatami zachodnimi pomorskim wielkopolskim, w powiatach: chodzieskim, pilskim, czarnkowsko-trzcianeckim kujawsko-pomorskim warmińsko-mazurskim, w zachodnich powiatach mazowieckim, poza skrajnymi wschodnimi powiatami łódzkim, w powiatach: opoczyńskim, tomaszowskim, rawskim, skierniewickim, Skierniewice, łowickim.

