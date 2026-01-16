Pogoda znów płata filge, wracają mrozy. Fot. wxcharts.com

Pogoda w Polsce znów płata nam figle. Po kilku dniach nieco cieplejszej aury i roztopów znierza kolejne uderzenie zimna. Miejscami termometry pokażą minus 20 stopni Celsjusza. Ta zmiana w pogodzie już dala dzień.

REKLAMA

Tegoroczna zima nie rozpieszcza nas przyjemną pogodą. Po dużych śnieżycach, siarczystych mrozach i gołoledzi przyszło lekkie ocieplenie, ale jak się okazuje nie na długo. W ostatnich dniach Polska podzieliła się na pół: we wschodniej części mieliśmy jeszcze temperatury minusowe, a już na zachodzie nieco powyżej zera.

Pogoda na najbliższe dni. Znów przyjdzie silny mróz

Teraz znów ma przyjść ochłodzenie w wielu regionach. – W najbliższym czasie nad Polskę zacznie napływać arktyczna masa powietrza – przekazała synoptyk Agnieszka Prasek z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w najnowszej prognozie pogody na weekend. – Temperatury nocami będą systematycznie spadać, lokalnie nawet poniżej –20 stopni, szczególnie przy rozpogodzeniach i słabym wietrze. (...) Z każdym kolejnym dniem coraz niższe temperatury obejmą również zachodnią część Polski – wspomniała.

Co ciekawe, niższej temperaturze ma towarzyszyć bezchmurne niebo. To wszystko dzięki rozległemu wyżowi Christian, który przyniesie nieco spokojniejszą, ale mroźną aurę.

REKLAMA

W sobotę (17 stycznia) w dzień będzie słonecznie, jedynie na południu mogą wystąpić mgły. Będzie trzeba uważać, bowiem widoczność może spaść nawet do około 300 metrów. Termometry pokażą od –9 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do około –3 w centrum, a na zachodzie od –2 do miejscami nieco powyżej zera stopni.

Niestety z godziny na godzinę strefa cieplejsza będzie się zmniejszać. Druga połowa weekendu też bezchmurna, ale już z mrozem. W nocy na północnym wschodzie temperatura może spaść do –19/–20 stopni Celsjusza, a około –10 st. C. w centrum i na zachodzie też na minusie.

REKLAMA