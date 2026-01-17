Zaginął dr Kacper Świerk Fot. KMP w Rzeszowie

Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie prowadzą intensywne poszukiwania 49-letniego Kacpra Świerka. Mężczyzna 13 stycznia wyszedł z domu i od tamtej pory nie skontaktował się z rodziną ani nie wrócił do miejsca zamieszkania. Funkcjonariusze proszą o pomoc wszystkich, którzy mogli go widzieć lub posiadają jakiekolwiek informacje na jego temat.

Zaginiony to dr Kacper Świerk – etnolog i antropolog kultury, związany w przeszłości z Uniwersytetem Gdańskim. Naukowiec specjalizuje się w badaniach nad społecznościami Ameryki Południowej, ze szczególnym uwzględnieniem peruwiańskiej Amazonii. Jego zaginięcie wzbudza duży niepokój zarówno wśród bliskich, jak i w środowisku akademickim.

Zaginął dr Kacper Świerk. Rodzina i policja proszą o pomoc

49-latek ma około 176 centymetrów wzrostu, jest średniej budowy ciała. Ma krótkie, ciemne włosy z widocznymi oznakami siwizny oraz piwne oczy. W dniu zaginięcia był ubrany w czarne jeansy, brązowe buty typu trep, czarną kurtkę z kapturem oraz ciemnozieloną czapkę. Na szyi miał szalik w pasy – czarne, białe, zielone i rude. Mężczyzna miał przy sobie ciemnoszary plecak z elementami odblaskowymi.

Fot. KMP w Rzeszowie

W mediach społecznościowych pojawił się poruszający apel Piotra Soboty, dziennikarza i przyjaciela zaginionego. "W Rzeszowie zaginął mój przyjaciel. Znam Go od podstawówki. Jest mróz, a z moich informacji wynika, że to już kilkanaście godzin. Bardzo Was proszę o pomoc i rozpowszechnianie tej informacji" – napisał, co cytuje lokalny portal rzeszow-news.pl.

Policja apeluje do wszystkich osób, które mogą posiadać jakiekolwiek informacje na temat miejsca pobytu zaginionego, o pilny kontakt. Każda, nawet pozornie nieistotna informacja, może mieć kluczowe znaczenie dla odnalezienia zaginionego.

