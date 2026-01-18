Hania Rani z nagrodą za muzykę Fot. Kadr z "Wartości sentymentalnej" // Instagram / europeanfilmacademy // montaż: naTemat

Europejskie Nagrody Filmowe 2026 pokazały, że sezon nagród nabiera tempa, a jeden tytuł wyrasta na wyjątkowo mocnego gracza w wyścigu. "Wartość sentymentalna" Joachima Triera nie tylko zachwyciła europejską branżę, ale też potwierdziła swoją pozycję filmu, który ma nie tylko artystyczną wagę, lecz także ogromny potencjał oscarowy. Jest i ważny polski akcent – statuetkę za najlepszą muzykę zdobyła Polka Hani Rani.

Uroczysta gala Europejskich Nagród Filmowych odbyła się w sobotę, 17 stycznia, w Berlinie. Statuetki przyznają członkowie i członkinie Europejskiej Akademii Filmowej – ponad 5,4 tysiąca twórców i twórczyń z całego kontynentu. EFA od lat uznawane są za europejski odpowiednik Oscarów i ważny barometr tego, które filmy będą liczyć się w międzynarodowych nagrodach.

Europejskie Nagrody Filmowe zdominowała "Wartość sentymentalna". Hania Rani z nagrodą za muzykę

Największym zwycięzcą wieczoru okazała się "Wartość sentymentalna" – norweski dramat w reżyserii Joachima Triera, który wcześniej został nagrodzony Grand Prix w Cannes. Film zdobył aż sześć nagród, w tym najważniejszą: Europejski Film. Trier odebrał również statuetkę za Europejską Reżyserię, a wraz z Eskilem Vogtem został nagrodzony za Europejski Scenariusz.

Doceniono także aktorów – Stellan Skarsgård i Renate Reinsve otrzymali nagrody aktorskie, co tylko wzmocniło oscarowe prognozy, według których oboje wymieniani są w gronie potencjalnych nominowanych (Skarsgård zdobył też Złoty Glob). Jest i polski powód do dumy – statuetkę za Najlepszą Muzykę otrzymała Hania Rani, pianistka, kompozytorka i wokalistka znad Wisły.

Europejskie wyróżnienia wyraźnie wzmacniają pozycję "Wartości sentymentalnej" w amerykańskim sezonie nagród, w którym już wcześniej był wskazywany jako murowany faworyt do oscarowej nominacji w kategorii najlepszego filmu. Dramat jest również kandydatem Norwegii do Oscara za najlepszą międzynarodową produkcję.

Film Triera opowiada historię sióstr Nory i Agnes, które po latach spotykają się z ojcem – wybitnym, ale emocjonalnie nieobecnym twórcą. W obsadzie, obok Skarsgårda i Reinsve, znaleźli się m.in. Elle Fanning, Anders Danielsen Lie oraz Inga Ibsdotter Lilleaas.

"Sirāt" deptało "Wartości sentymentalnej" po piętach. Zdobyło 5 "Europejskich Oscarów"

Drugim wielkim wygranym gali był film "Sirāt" w reżyserii Ólivera Laxe'a. Hiszpański kandydat do Oscara zgarnął pięć statuetek, dominując w kategoriach technicznych i rzemieślniczych: za scenografię, dźwięk, montaż, zdjęcia oraz nową, przyznawaną po raz pierwszy nagrodę za casting.

Film opowiada historię ojca, który wraz z synem i grupą rave'owców przemierza pustynie południowego Maroka w poszukiwaniu zaginionej córki. Surowa forma, hipnotyczne zdjęcia i intensywna ścieżka dźwiękowa uczyniły z "Sirāt" jeden z najbardziej bezkompromisowych europejskich tytułów ostatniego roku. Na Festiwalu w Cannes film zdobył Nagrodę Jury.

Wśród filmów z ambicjami międzynarodowymi znalazło się także "Wpatrując się w słońce" ("Sound of Falling"), niemiecki kandydat do Oscara w kategorii filmu międzynarodowego, nagrodzony za Europejskie Kostiumy.

Nagrodę dla Najlepszego Europejskiego Filmu Animowanego zdobyła animowana fantasy "Arco" w reżyserii Ugo Bienvenu – kolejny tytuł wskazywany jako potencjalny oscarowy gracz. Z kolei Torsten Witte przeszedł do historii, odbierając pierwszą w dziejach EFA nagrodę za charakteryzację i fryzury za film "Bugonia".

Liv Ullmann z nagrodą za osiągnięcia życia. Uderzyła w Trumpa

Jednym z najbardziej zapamiętanych momentów gali było wręczenie Europejskiej Nagrody Filmowej za Osiągnięcia Życia legendarnej aktorce i reżyserce Liv Ullmann. Dwukrotnie nominowana do Oscara artystka, znana m.in. z "Szeptów i krzyków" oraz "Scen z życia małżeńskiego", wykorzystała swoje wystąpienie, by w subtelny sposób odnieść się do polityki.

Nawiązując do kontrowersji wokół przekazania Medalu Nobla Donaldowi Trumpowi przez wenezuelską opozycjonistkę Maríę Corinę Machado, Ullmann zażartowała, że w Norwegii istnieje zasada odbierania Nagrody Nobla w przypadku jej nadużycia, dodając, że "ktoś u władzy w Stanach Zjednoczonych może być tym rozczarowany".

Z kolei nagrodę za Wybitne Europejskie Osiągnięcia w Światowym Kinie odebrała włoska reżyserka Alice Rohrwacher, twórczyni "Szczęśliwego Lazarro" i "La Chimery". Ze sceny podziękowała swojej siostrze, aktorce Albie Rohrwacher ("Maria Callas").

Europejskie Nagrody Filmowe: zwycięzcy

Najlepszy film:

"Wartość sentymentalna", reż. Joachim Tier Najlepszy film dokumentalny:

"Fiume o morte!", reż. Igor Bezinović Najlepszy film animowany:

"Arco", reż. Ugo Bienvenu Najlepsza reżyseria:

Joachim Trier, "Wartość sentymentalna" Najlepsza aktorka:

Renate Reinsve, "Wartość sentymentalna" Najlepszy aktor:

Stellan Skarsgård, "Wartość sentymentalna"

Najlepszy scenarzysta:

Eskil Vogt i Joachim Trier, "Wartość sentymentalna" Nagroda FIPRESCI dla Odkrycia roku:

Laura Carreira, "On Falling"

Najlepszy europejski film krótkometrażowy - PRIX VIMEO"

"City of Poets"

Najlepszy kompozytor:

Hania Rani, "Wartość sentymentalna" Najlepszy Kostiumograf:

Sabrina Krämer, "Wpatrując się w słońce" Najlepszy Scenograf

Laia Ateca, "Sirât"

Najlepsza charakteryzacja:

Torsten Witte, "Bugonia"

Najlepszy Montażysta:

Cristóbal Fernández, "Sirât"

Najlepszy Dźwiękowiec:

Laia Casanovas, "Sirât"