Europejskie Nagrody Filmowe 2026
Hania Rani z nagrodą za muzykę Fot. Kadr z "Wartości sentymentalnej" // Instagram / europeanfilmacademy // montaż: naTemat

Europejskie Nagrody Filmowe 2026 pokazały, że sezon nagród nabiera tempa, a jeden tytuł wyrasta na wyjątkowo mocnego gracza w wyścigu. "Wartość sentymentalna" Joachima Triera nie tylko zachwyciła europejską branżę, ale też potwierdziła swoją pozycję filmu, który ma nie tylko artystyczną wagę, lecz także ogromny potencjał oscarowy. Jest i ważny polski akcent – statuetkę za najlepszą muzykę zdobyła Polka Hani Rani.

Ustaw naTemat jako preferowane medium w Google
REKLAMA

Uroczysta gala Europejskich Nagród Filmowych odbyła się w sobotę, 17 stycznia, w Berlinie. Statuetki przyznają członkowie i członkinie Europejskiej Akademii Filmowej – ponad 5,4 tysiąca twórców i twórczyń z całego kontynentu. EFA od lat uznawane są za europejski odpowiednik Oscarów i ważny barometr tego, które filmy będą liczyć się w międzynarodowych nagrodach.

Europejskie Nagrody Filmowe zdominowała "Wartość sentymentalna". Hania Rani z nagrodą za muzykę

Największym zwycięzcą wieczoru okazała się "Wartość sentymentalna" – norweski dramat w reżyserii Joachima Triera, który wcześniej został nagrodzony Grand Prix w Cannes. Film zdobył aż sześć nagród, w tym najważniejszą: Europejski Film. Trier odebrał również statuetkę za Europejską Reżyserię, a wraz z Eskilem Vogtem został nagrodzony za Europejski Scenariusz.

Doceniono także aktorów – Stellan Skarsgård i Renate Reinsve otrzymali nagrody aktorskie, co tylko wzmocniło oscarowe prognozy, według których oboje wymieniani są w gronie potencjalnych nominowanych (Skarsgård zdobył też Złoty Glob). Jest i polski powód do dumy – statuetkę za Najlepszą Muzykę otrzymała Hania Rani, pianistka, kompozytorka i wokalistka znad Wisły.

Europejskie wyróżnienia wyraźnie wzmacniają pozycję "Wartości sentymentalnej" w amerykańskim sezonie nagród, w którym już wcześniej był wskazywany jako murowany faworyt do oscarowej nominacji w kategorii najlepszego filmu. Dramat jest również kandydatem Norwegii do Oscara za najlepszą międzynarodową produkcję.

Film Triera opowiada historię sióstr Nory i Agnes, które po latach spotykają się z ojcem – wybitnym, ale emocjonalnie nieobecnym twórcą. W obsadzie, obok Skarsgårda i Reinsve, znaleźli się m.in. Elle Fanning, Anders Danielsen Lie oraz Inga Ibsdotter Lilleaas.

"Sirāt" deptało "Wartości sentymentalnej" po piętach. Zdobyło 5 "Europejskich Oscarów"

Drugim wielkim wygranym gali był film "Sirāt" w reżyserii Ólivera Laxe'a. Hiszpański kandydat do Oscara zgarnął pięć statuetek, dominując w kategoriach technicznych i rzemieślniczych: za scenografię, dźwięk, montaż, zdjęcia oraz nową, przyznawaną po raz pierwszy nagrodę za casting.

Film opowiada historię ojca, który wraz z synem i grupą rave'owców przemierza pustynie południowego Maroka w poszukiwaniu zaginionej córki. Surowa forma, hipnotyczne zdjęcia i intensywna ścieżka dźwiękowa uczyniły z "Sirāt" jeden z najbardziej bezkompromisowych europejskich tytułów ostatniego roku. Na Festiwalu w Cannes film zdobył Nagrodę Jury.

Wśród filmów z ambicjami międzynarodowymi znalazło się także "Wpatrując się w słońce" ("Sound of Falling"), niemiecki kandydat do Oscara w kategorii filmu międzynarodowego, nagrodzony za Europejskie Kostiumy.

Nagrodę dla Najlepszego Europejskiego Filmu Animowanego zdobyła animowana fantasy "Arco" w reżyserii Ugo Bienvenu – kolejny tytuł wskazywany jako potencjalny oscarowy gracz. Z kolei Torsten Witte przeszedł do historii, odbierając pierwszą w dziejach EFA nagrodę za charakteryzację i fryzury za film "Bugonia".

Liv Ullmann z nagrodą za osiągnięcia życia. Uderzyła w Trumpa

Jednym z najbardziej zapamiętanych momentów gali było wręczenie Europejskiej Nagrody Filmowej za Osiągnięcia Życia legendarnej aktorce i reżyserce Liv Ullmann. Dwukrotnie nominowana do Oscara artystka, znana m.in. z "Szeptów i krzyków" oraz "Scen z życia małżeńskiego", wykorzystała swoje wystąpienie, by w subtelny sposób odnieść się do polityki.

Nawiązując do kontrowersji wokół przekazania Medalu Nobla Donaldowi Trumpowi przez wenezuelską opozycjonistkę Maríę Corinę Machado, Ullmann zażartowała, że w Norwegii istnieje zasada odbierania Nagrody Nobla w przypadku jej nadużycia, dodając, że "ktoś u władzy w Stanach Zjednoczonych może być tym rozczarowany".

Z kolei nagrodę za Wybitne Europejskie Osiągnięcia w Światowym Kinie odebrała włoska reżyserka Alice Rohrwacher, twórczyni "Szczęśliwego Lazarro" i "La Chimery". Ze sceny podziękowała swojej siostrze, aktorce Albie Rohrwacher ("Maria Callas").

Europejskie Nagrody Filmowe: zwycięzcy

Najlepszy film: 

"Wartość sentymentalna", reż. Joachim Tier Najlepszy film dokumentalny: 

"Fiume o morte!", reż. Igor Bezinović Najlepszy film animowany: 

"Arco", reż. Ugo Bienvenu Najlepsza reżyseria: 

Joachim Trier, "Wartość sentymentalna" Najlepsza aktorka: 

Renate Reinsve, "Wartość sentymentalna" Najlepszy aktor: 

Stellan Skarsgård, "Wartość sentymentalna"

Najlepszy scenarzysta:

Eskil Vogt i Joachim Trier, "Wartość sentymentalna" Nagroda FIPRESCI dla Odkrycia roku: 

Laura Carreira, "On Falling"

Najlepszy europejski film krótkometrażowy - PRIX VIMEO"

"City of Poets"

Najlepszy kompozytor:

Hania Rani, "Wartość sentymentalna" Najlepszy Kostiumograf:

Sabrina Krämer, "Wpatrując się w słońce" Najlepszy Scenograf

Laia Ateca, "Sirât"

Najlepsza charakteryzacja:

Torsten Witte, "Bugonia"

Najlepszy Montażysta:

Cristóbal Fernández, "Sirât"

Najlepszy Dźwiękowiec:

Laia Casanovas, "Sirât"

Zobacz także

logo
Zapamiętajcie tę listę. O tych filmach będzie głośno na Oscarach 2026
logo
Oscary czekają zmiany. Od 2026 będą przyznawane w zupełnie nowej kategorii
logo
"Wartość sentymentalna" to oscarowy pewniak. Widziałam zwiastun i wiem, dlaczego
logo
15 najbardziej wyczekiwanych filmów 2026 roku. Aż chcę je już obejrzeć
logo
Złote Globy 2026 rozdane. Zwycięzców na pewno zobaczymy na Oscarach
logo
Złote Globy 2026. Gdzie obejrzeć nagrodzone filmy i seriale? Na niektóre poczekamy