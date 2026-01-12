Sprawdzamy, gdzie obejrzeć filmy i seriale nagrodzone na Złotych Globach 2026 Fot. Kadr z "Jednej bitwy po drugiej"

Za nami 83. ceremonia rozdania Złotych Globów. Nagrodzone filmy już teraz wyznaczają kierunek sezonu nagród, ale polscy widzowie – jak co roku – muszą uzbroić się w cierpliwość. Niektóre produkcje liczące się w oscarowym wyścigu trafiają do naszych kin z opóźnieniem, często dopiero tuż przed Oscarami. Na szczęście wszystkie nagrodzone seriale są już dostępne w streamingu.

Złote Globy 2026 tradycyjnie rozdzieliły nagrody filmowe według gatunków. Najlepszym musicalem lub komedią została "Jedna bitwa pod drugiej" – ostra satyra na radykalną politykę z Leonardo DiCaprio.

Film okazał się jednym z największych triumfatorów wieczoru, zdobywając łącznie cztery statuetki, w tym za reżyserię i scenariusz dla Paula Thomasa Andersona. Nagrodę aktorską drugiego planu otrzymała zaś Teyana Taylor.

Złote Globy 2026 nagrodziły "Hamneta", Timothéego Chalameta i "Dojrzewanie"

W kategorii najlepszy dramat zwyciężył "Hamnet", kameralna opowieść o prywatnym życiu Williama Szekspira i śmierci jego syna. Produkcja z Paulem Mescalem przyniosła Jessie Buckley Złoty Glob za najlepszą pierwszoplanową rolę kobiecą.

W kategoriach aktorskich w filmach wyróżniono także Rose Byrne ("Kopnęłabym cię, gdybym mogła"), Timothéego Chalameta ("Wielki Marty" – jego pierwsza wygrana po czterech nominacjach), Stellana Skarsgårda ("Sentimental Value") oraz Wagnera Mourę w "Tajnym agencie", który triumfował również jako najlepszy film międzynarodowy.

W kategoriach telewizyjnych bez zaskoczeń: najlepszym serialem komediowym okazało się "Studio", satyra na Hollywood, z nagrodzonym Sethem Rogenem w roli głównej. W kategorii dramatycznej triumfował "The Pitt", serial medyczny osadzony na oddziale ratunkowym szpitalu w Pittsburghu, a nagrodę aktorską zdobył jego gwiazdor, Noah Wyle.

Najlepszym serialem limitowanym zostało "Dojrzewanie", hit Netfliksa, który zdobył aż cztery statuetki – w tym dla Stephena Grahama, Erin Doherty i 16-letniego Owena Coopera, najmłodszego laureata w historii tej kategorii. Cała trójka zdobyła wcześniej Emmy, czyli "telewizyjne Oscary".

Nagrody trafiły też do Jean Smart ("Hacks"), Michelle Williams ("Kwestia seksu i śmierci") oraz Rhei Seehorn ("Jedyna"). Animowany hit "K-popowe łowczynie demonów" zdobył statuetki za najlepszy film animowany i piosenkę "Golden", a "Grzesznicy" zwyciężyli w kategoriach największe osiągnięcie w box office oraz najlepsza muzyka autorstwa Ludwiga Göranssona.

Złote Globy 2026. Gdzie obejrzeć zwycięskie filmy i seriale?

Sprawdzamy, gdzie można obejrzeć zwycięskie filmy i seriale oraz kiedy trafią do polskich kin i na platformy streamingowe. Na niektóre musimy jeszcze trochę poczekać.