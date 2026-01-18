Policja prosi o pomoc w sprawie Iwony Wieczorek Fot. materiały policji

Sprawa zaginięcia Iwony Wieczorek po raz kolejny wraca na pierwszy plan. Śledczy ponawiają apel do opinii publicznej i koncentrują się na tropie, który od miesięcy uznawany jest za jeden z kluczowych – białym Fiacie Cinquecento. Policja poszukuje informacji o kierowcy, który mógł mieć związek z wydarzeniami z dnia zaginięcia 19-letniej wówczas kobiety.

Według ustaleń funkcjonariuszy biały Fiat Cinquecento był widziany w rejonie Parku Reagana w Gdańsku dokładnie o godz. 5:07 w dniu, w którym zaginęła Iwona Wieczorek. Następnie pojazd miał przemieszczać się w kierunku Rumi, Redy oraz okolic Pucka.

Sprawa Iwony Wieczorek. Policja poszukuje informacji o białym Fiacie Cinquecento

Informacje zgromadzone przez Wydział do Walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw Komendy Stołecznej Policji wskazują, że kierowca tego auta może być powiązany z zaginięciem młodej kobiety.

Trop ten pojawił się już w czerwcu ubiegłego roku, jednak dopiero teraz śledczy zdecydowali się ponownie nagłośnić sprawę i zaapelować o pomoc. Policja ponownie zwróciła się do świadków i osób, które mogły widzieć biały Fiat Cinquecento lub znają jego właściciela.

Informacje można przekazywać telefonicznie pod numerem 573 934 910 lub zgłaszać się do najbliższej jednostki policji. Każda, nawet pozornie nieistotna informacja dotycząca pojazdu lub jego właściciela, może mieć znaczenie dla dalszego przebiegu śledztwa.

Poszukiwania Iwony Wieczorek wznowione w Sopocie

Jak pisaliśmy w naTemat, w ostatnich dniach uwagę mieszkańców Trójmiasta przykuły także działania funkcjonariuszy w Sopocie. 14 stycznia na jednym z osiedli przy ul. Polnej pojawili się policjanci ubrani w białe kombinezony ochronne. Na miejscu rozstawiono również niebieski policyjny namiot.

Zdjęcia z akcji szybko wywołały falę spekulacji w sieci, zwłaszcza że od lat każda wzmożona aktywność służb w Sopocie kojarzona jest z niewyjaśnionym zaginięciem Iwony Wieczorek.

Rzecznik Prokuratury Krajowej potwierdził, że policja na polecenie prokuratora prowadziła w Sopocie czynności dowodowe w śledztwie dotyczącym niewyjaśnionego zabójstwa sprzed kilkunastu lat. Podkreślono jednak, że działania te miały na celu sprawdzenie, czy istnieją podstawy do ponownego podjęcia wcześniej umorzonego postępowania. Szczegółów nie ujawniono.

Jak informował serwis Trojmiasto.pl, czynności wykonywali funkcjonariusze z Małopolski. Dodajmy, że sprawa Iwony Wieczorek prowadzona jest pod nadzorem Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie.

Iwona Wieczorek zaginęła prawie 16 lat temu