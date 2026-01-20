Jakiego imienia nie wybierać dla chłopca w 2026 roku? Unsplash.com/KaroGraphix Photography

Jakiego imienia nie nadawać chłopcu w 2026 roku? Chcąc ułatwić przyszłym rodzicom wybór imienia dla dziecka, zadaliśmy to pytanie sztucznej inteligencji. Modele AI jednoznacznie wskazały swojego "faworyta" w tej kategorii.

W pierwszej połowie 2025 roku najpopularniejszymi imionami dla dziewczynek były Zofia, Maja oraz Zuzanna. Wśród chłopców królowały z kolei imiona: Nikodem, Antoni i Jan. Podobnie jak w ubiegłych latach, na świat nie przyszła żadna Gertruda. Nowy rok może oznaczać nowe trendy również w wyborze imion. Są również takie imiona, których lepiej nie nadawać dzieciom. Jak nie nazywać chłopca w 2026 roku? Zapytaliśmy o to ChatGPT i Gemini.

Jakiego imienia nie dawać chłopcu urodzonemu w 2026 roku?

Wielkie modele językowe (LLM) "uczą się", czy raczej są trenowane na miliardach przykładów, najczęściej całego internetu. Dzięki temu tworzą trafne i spójne odpowiedzi na zadane pytania, analizują dostępne dane i podejmują próby przewidywania trendów. Zorganizowaliśmy pewną "zabawę w imiona", w ramach której ChatGPT od firmy OpenAI oraz Gemini, asystent AI od Google, wskazały nam, jak nie dawać na imię chłopcu w 2026 roku. W jednym przypadku były bardzo zgodne.

Imiona, których nie warto dawać chłopcu w 2026 roku według Gemini

Jakiego imienia nie nadawać chłopcu w 2026 roku, by ten w przyszłości nie czuł się wyalienowany od rówieśników? Model językowy od Google'a wskazał kilka kategorii, które odrzuciłby przy wyborze imienia, i podał uzasadnienie.

Imiona o bardzo silnym zabarwieniu archaicznym – te, które nie przeżywają obecnie renesansu. Asystent AI wskazała, że niektóre z nich znamy niemal tylko z dawnej literatury i starszych pokoleń, co czyni je "ciężkimi", a czasem nawet komicznymi w zestawieniu z dzieckiem. Przykłady: Pelagiusz, Pankracy, Eufrozyn, Barnaba. Imiona "wyniosłe" i pretensjonalne – te, które brzmią jak tytuły albo próba nadania dziecku sztucznego prestiżu. Gemini przewiduje, że w 2026 roku w cenie będzie minimalizm i autentyczność. Przykłady: Alfons, Napoleon i Hulknon . Konkretne wskazanie modelu językowego – Adolf . Wyjaśnienie: pomimo pięknych i germańskich korzeni (znaczenie imienia to "szlachetny wilk") imię to nosi historyczne piętno związane z II wojną światową, a to – jak wskazuje AI – "jest wciąż zbyt świeże i bolesne". To mogłoby z dużym prawdopodobieństwem wywołać liczne pytania o poglądy rodziców dziecka, negatywne reakcje oraz wykluczenie, a stąd do alienacji prosta droga.

W 2026 roku nie nazywaj chłopca Alfons. ChatGPT zgadza się z Gemini

Gemini od Google'a tłumaczy, że Alfons nie jest dobrym wyborem na imię dla chłopca urodzonego w 2026 roku, a jako powód wskazuje pejoratywne znaczenie wyrazu w języku polskim. Zapytaliśmy także ChatGPT od OpenAI, którego imienia nie nadałby mężczyźnie w 2026 roku. Ten model, tak jak jego konkurent, wskazał imię Alfons.

Dlaczego? "W języku potocznym w Polsce 'alfons' od dekad funkcjonuje jako obraźliwe określenie sutenera" – wskazuje LLM od OpenAI i wyjaśnia, że ze względu na ten negatywny kontekst społeczny, niezależnie od korzeni imienia, jest ono "niemal gotowym materiałem na żarty".

Czy w kolejnych latach powinniśmy spojrzeć łaskawszym okiem na imię Alfons? ChatGPT twierdzi, że "odczarowanie" go będzie trudne: nie jest to kwestia trendów jako takich, a znaczenia, które utrwalone jest w języku. Chłopiec o tym imieniu może więc czuć się wyobcowany przez skojarzenia, na które nie ma wpływu.

Znaczenie imienia Alfons

Sprawdziłam w rejestrze PESEL, ilu mężczyzn nosi imię Alfons. Według danych na 22 stycznia 2025 roku w Polsce było 2056 osób o tak brzmiącym pierwszym imieniu. 2185 mężczyzn miało z kolei na drugie imię Alfons.

W przeszłości nazywano tak królów. Imię Alfons ma germańskie korzenie i wywodzi się od słów "al" ("cały"), "adal" ("szlachetny ród") i "funs" ("życzliwy, szybki, chętny"). Oznacza więc osobę "szlachetną i gotową (do walki)". Dziś jednak, być może ze względu na przytoczone skojarzenia, prawie nikt nie chce nazywać tak dzieci.

Jakie imię wybrać dla chłopca w 2026 roku?

Wybór "bezpiecznego" imienia dla chłopca w 2026 roku jest dla rodziców pewnym wyzwaniem, ale model językowy od OpenAI ma pewne wskazówki. Bezpieczne społecznie będą imiona znane i lubiane, neutralne kulturowo i te, które nie niosą za sobą negatywnych skojarzeń. Nie chodzi przecież o popis kreatywności rodziców, a o to, by dziecko nie spotykało się z negatywnymi reakcjami rówieśników.

ChatGPT przedstawił listę propozycji, dzieląc ją na kilka kategorii.

Bardzo bezpieczne imiona (łączące klasykę i współczesność) – Jan, Adam, Piotr, Michał, Paweł, Tomasz, Mateusz, Jakub, Marcin i Łukasz. Nowoczesne, ale "oswojone" dzięki popularności w ostatnich latach – Antoni, Aleksander, Kacper, Szymon, Filip, Oskar, Leon, Ignacy, Franciszek, Wojciech. Międzynarodowe i neutralne, dobre w razie wyjazdu za granicę lub kontaktów międzynarodowych – Alex/Aleksander, Daniel, Maksymilian, Sebastian, Julian, Dominik, Oliver/Oliwier, Adrian. Imiona "złotego środka", czyli nieprzesadnie egzotyczne i nieprzeładowane – Karol, Rafał, Bartosz, Norbert, Patryk, Dawid.