Policja w siedzibie KRS.
W środowe południe (21 stycznia) policja weszła do siedziby Krajowej Rady Sądownictwa. Z ustaleń Radia ZET wynika, że wcześniej prokuratura wydała decyzję o przeszukaniu w budynku.

Pierwsze doniesienia wskazywały na to, że tylko funkcjonariusze na zlecenie prokuratury rozpoczęli przeszukania w siedzibie KRS. Niedługo później pojawiła się publikacja na profilu Rady na platformie X. Wynika z niej, że na miejscu są też prokuratorzy.

Przeszukują KRS. Wcześniej miało odbyć się przesłuchanie

"Policja i prokuratorzy znowu pojawili się w siedzibie KRS. Czyżby po akta dyscyplinarne sędziów? To pierwszy efekt dzisiejszej prezentacji 'ustawy praworządnościowej' w Sejmie przez szefa MS Waldemara Żurka" – napisano.

Z kolei Radio Zet podaje, że dzisiejsza "akcja" ma związek z "wcześniejszym przesłuchaniem w prokuraturze". "To po nim prokuratorzy wystawili żądanie wydania rzeczy. W sytuacji, gdy KRS nie wyda dokumentów, dojdzie do przeszukania" – czytamy. Na razie nie ujawniono jednak, o jaką dokładnie sprawę chodzi.

Po tym, jak Polacy dowiedzieli się o działaniach służb w siedzibie KRS przed dziennikarzami wystąpił jeden ze stołecznych policjantów. Dodał, że na miejscu "prowadzone są czynności procesowe". Wiadomo też, że nad sprawą nadzór prowadzi jeden z prokuratorów Prokuratury Krajowej. W sprawie na ten moment nie ma osób zatrzymanych.

Dodajmy, że w tym samym czasie w Sejmie odbywa się debata nad zmianami w KRS. Posłowie mają zdecydować o przyszłości ustawy praworządnościowej, która zakłada przywrócenie stanu rzeczy sprzed 2018 roku.

Jeśli dokument zostanie przyjęty członkowie KRS będą wybierani w tajnych wyborach przez wszystkich sędziów, a nie jak do tej pory przez polityków. Zgodnie z ustawą uchwały podjęte przez KRS po 2018 roku mają stracić moc prawną.

– Liczę, że prezydent je podpisze. Codziennie mamy informacje, że jakaś sprawa została zakwestionowana ze względu na "neosędziów". (…) To jest efekt działalności Zbigniewa Ziobry i to trzeba naprawić. Jeżeli pan prezydent będzie chciał pogłębiać ten chaos, to musi się liczyć z tym, że będzie za to brał odpowiedzialność – mówił rzecznik rządu Adam Szłapka w rozmowie z Polskim Radiem.

Wspomnijmy, że 21 stycznia w Sejmie Waldemar Żurek podczas prezentacji projektu ustawy dotyczącej praworządności, wspomniał m.in. o KRS. Jego zdaniem stanowi ona jeden z czterech filarów, które doprowadziły do chaosu w wymiarze sprawiedliwości.

– Neo-KRS stał się grzechem pierworodnym, który zainfekował cały system powołań sędziowskich – ocenił. Winą za to obarczył władzę PiS.

