Palcowanie ekranów to uciążliwy problem, ale sieć Action już sobie z nim poradziła. Viralowy gadżet dotarł do sklepów w Polsce. Kosztuje zaledwie 4 złote i sprawia, że odbijające się na ekranie palce są już tylko przykrym wspomnieniem. Zobaczcie, jak to działa.
Action to holenderska sieć dyskontów niespożywczych, która istnieje od 1993 roku, ale na polskim rynku zadebiutowała w 2017 roku. Dziś sklepy przyciągają tłumy klientów, którzy buszują między regałami w poszukiwaniu "perełek". Action kusi promocjami, ale i oferuje gadżety, które trudno znaleźć w innych sklepach stacjonarnych.
Hit z Action na palcowanie ekranów. Kosztuje tylko 4 złote
Niedawno w naTemat informowaliśmy o viralowym dywanie z Action, który kosztuje mniej niż 100 złotych i odmieni wnętrze domu lub mieszkania. Tymczasem internauci już wytypowali swój hit, który dotarł do Polski i wywołał duże poruszenie. Viralowy gadżet z Action rozwiąże odwieczny problem z palcowaniem ekranów dotykowych – i kosztuje tylko 3,99 zł.
Smartfony, dotykowe radia w samochodach, tablety czy laptopy mają to do siebie, że wystarczy dotknięcie ich powierzchni, a zostają na niej odciski palca. Można próbować wyczyścić ekran rękawem albo ściereczką, ale ten sposób zadziała tylko na chwilę, a dodatkowo w skrajnych przypadkach można dorobić się rys... Na szczęście Action ma prosty trik na palcujące się ekrany.
Gadżet dostępny w dyskoncie to w zasadzie zestaw, na który składają się: specjalna powłoka, gąbeczka i szmatka. Znajdziemy go pod nazwą "Panel & screen coating". Do produktu dołączona jest instrukcja od producenta, zgodnie z którą najpierw należy przetrzeć ekran ściereczką, następnie zaaplikować kilka kropel preparatu na gąbkę i przetrzeć ekran. Na koniec pozostaje poczekać do wyschnięcia powłoki (według instrukcji 30 minut) i... gotowe.
Hitowy produkt radzi sobie z palcowaniem ekranów, a na TikToku, Instagramie i Facebooku pojawiają się coraz to nowsze opinie od internautów, którzy już przetestowali gadżet i przekonali się o jego skuteczności. Ostrzegamy: przy takim zainteresowaniu tani zestaw z Action może szybko zniknąć z półek!
Czym czyścić ekran telefonu i jak o niego dbać?
Bezpieczne czyszczenie ekranu telefonu powinno być przede wszystkim delikatne. Większość producentów zaleca korzystanie z miękkich ściereczek z mikrofibry lub jednorazowych, nasączanych ściereczek do ekranów. Część producentów smartfonów radzi korzystanie z chusteczek dezynfekujących lub alkoholu izopropylowego (70%). Pamiętajmy, że płynnych preparatów nigdy nie należy stosować bezpośrednio na ekran; powinno się zwilżyć nimi szmatkę i dopiero wyczyścić telefon.
Ekran smartfona wystarczy czyścić raz dziennie (w razie potrzeby można robić to częściej). Ważne jest, by nie pomijać tej czynności: na telefon przenosimy zabrudzenia z dłoni, a przecież co rusz dotykamy powierzchni, z którymi wcześniej styczność miały inne osoby.
Chcąc zapobiec rysowaniu się ekranu, najlepiej zrezygnować z czyszczenia go ręcznikami papierowymi lub ubraniami. Można także rozważyć założenie folii ochronnej lub szkła hartowanego. W ten sposób ochronimy ekran telefonu przed zarysowaniami, a jeśli zdecydujemy się na szybkę, zmniejszymy ryzyko jego pęknięcia np. podczas upadku urządzenia.
