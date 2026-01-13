Pepco sprzedaje nowy hit do domu. Internet oszalał na punkcie dywanu Fot. Bestravelvideo / Shutterstock

Pepco pozwala odmienić salon za mniej niż 100 zł. Nowy dodatek do domu wyglądający na luksusowy zainteresował ludzi z całego świata i pewnie szybko teraz znika z polskich sklepów. Mowa o... dywanie, który wygląda na znacznie droższy, niż jest w rzeczywistości.

Sieć Pepco od ponad 20 lat cieszy się popularnością w naszym kraju i skutecznie rywalizuje z Action czy KiK. Marka oferująca odzież i dekoracje do domu stała się prawdziwym fenomenem kulturowym, bo oferuje tani dostęp do modnych trendów w praktycznie każdym powiecie. Nie inaczej jest z najnowszym dywanem.

Biały dywan z Pepco hitem TikToka. Co jest w nim takiego nadzwyczajnego?

Dywan stał się hitem po wrzuceniu filmiku przez profil "Lecimy Nowości". Krótkie nagranie w zaledwie cztery dni zdobyło ponad 1,5 miliona wyświetleń. Jest na nim krótka prezentacja białego dywan z Pepco o wymiarach 100x140 cm w cenie 80 zł.

Dywan jest puszysty i ma nowoczesny, geometryczny, tłoczony wzór, który nadaje mu luksusowego charakteru. Ma też antypoślizgowe podbicie. W prosty i tani sposób można dzięki niemu odświeżyć każde minimalistyczne wnętrze. I na pierwszy rzut oka nie widać, że jest z Pepco.

Nagranie przyciągnęło internautów z całego świata. W gąszczu komentarzy pojawiła w zasadzie tylko jedna opinia po polsku, która potwierdza wysoką jakość dywanów z Pepco. "Mam ten obok z szarym wzorem. Super się sprawdza. Wrzucam każdego tygodnia go do pralki i nic mu nie jest, jakbym wczoraj kupiła" – przyznała internautka.

Pepco to nowa Ikea. Tania metamorfoza wnętrza w zasięgu ręki

W naTemat mogliście przeczytać już parę lat temu, że sukces Pepco opiera się na demokratyzacji designu. Marka pozwala na urządzenie mieszkania w stylu premium bez wydawania fortuny.

Dla wielu osób to sposób na szybkie "odpicowanie" sypialni czy salonu, co jest zaletą w coraz droższych czasach. Nie są to najtrwalsze rzeczy, ale niskie ceny zachęcają do ponownych zakupów. Szczególnie, że sam efekt wizualny często dorównuje produktom z drogich salonów meblowych jak np. Ikea.

Sieć idealnie trafia w gusta osób, które chcą żyć w instagramowych wnętrzach. Dla wielu Polaków to najtańsza i najłatwiejsza droga do uzyskania "nowej przytulności" w swoim domu. A wspomniany dywan wpisuje się w ten schemat.