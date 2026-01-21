"Znieczulenie" z Lichotą ma nowy opis fabuły. Szykujcie się na polski "Ostry dyżur"

O czym będzie serial medyczny "Znieczulenie" z Leszkiem Lichotą? Netflix pokazał nowe zdjęcia Fot. materiał prasowy / Netflix

Serial medyczny "Znieczulenie" z Leszkiem Lichotą zapowiada się naprawdę obiecująco. Netflix właśnie pochwalił się pełnym opisem fabuły oraz nowymi zdjęciami z planu. W rzetelnym podejściu do przedstawiania procedur medycznych twórcom polskiej produkcji pomógł amerykański lekarz i producent kultowego "Ostrego dyżuru".

W 2026 roku w bibliotece Netflixa zagości mnóstwo produkcji z naszego podwórka. Inspirowane historią Jolanty Wadowskiej-Król "Ołowiane dzieci" z Joanną Kulig, "Bunt" z Borysem Szycem, który skupia się na sprawie największego zrywu więziennego w Polsce, a także sequel kryminału "Kolory zła" z Jakubem Gierszałem i serialowa adaptacja "Lalki" z Tomaszem Schuchardtem i Sandrą Drzymalską.

Polacy czekają również na pierwszy polski serial medyczny Netflixa, czyli na "Znieczulenie", w którym główną rolę zagra uwielbiany przez widzów Leszek Lichota ("Znachor", "Wataha").

"Znieczulenie" z Leszkiem Lichotą będzie jak "Ostry dyżur". Mamy opis fabuły i nowe zdjęcia

"Znieczulenie" w reżyserii Łukasza Ostalskiego ("Kiedy ślub?") ma trafił do oferty giganta streamingu w drugiej połowie 2026 roku. W intrygującym dramacie medycznym zobaczymy u boku Lichoty m.in. znaną z "Matek pingwinów" Maszę Wągrocką, Aleksandrę Popławską ("Szadź"), Karolinę Gruszkę ("Maria Skłodowska-Curie"), Dorotę Kolak ("Chce się życ"), Gamou Falla ("Botoks") i Krzysztofa Stelmaszyka ("Testosteron").

Do niedawna o fabule nadchodzącego serialu wiedzieliśmy tyle, że będzie ona śledzić losy neurochirurga, który po nieudanej operacji przeprowadza się do małej mieściny. Netflix wreszcie podzielił się z widownią szczegółami tej opowieści.

"Doktor Łazarz to wybitny neurochirurg, którego kariera w dużym szpitalu nagle dobiega końca po śmiałej, lecz nieudanej operacji. Zmuszony do opuszczenia wielkiego ośrodka, podejmuje pracę w szpitalu na prowincji. Poznając zżytą lokalną społeczność i panujące tam, nieznane mu reguły, Łazarz odkrywa, że jego gotowość do łamania zasad, by ratować pacjentów, budzi zarówno podziw, jak i kontrowersje" – czytamy w oficjalnym opisie "Znieczulenia".

Leszek Lichota w serialu "Znieczulenie". Fot. materiał prasowy / Netflix

Twórcy podkreślili, że protagoniście brakuje pokory, co często prowadzi do jego konfliktów z systemem i samą etyką.

Chcąc jak najlepiej oddać warunki pracy w szpitalu, Netflix zwrócił się z prośbą o pomoc do Neala Baera, amerykańskiego pediatry, który współtworzył scenariusz do "Ostrego dyżuru" i był jego producentem. Lekarz pracował również nad "Prawem i porządkiem: Sekcją specjalną" oraz adaptacją prozy Stephena Kinga – "Pod kopułą".

Wcześniej pisałam w naTemat, że chciałabym, aby "Znieczulenie" było polskim odpowiednikiem "The Pitt". Serial z Noah Wylem, odtwórcą Johna Cartera w "Ostrym Dyżurze", jest ceniony przede wszystkim za swój realizm. Oczywiście w hicie HBO Max praca lekarzy na oddziale ratunkowym została sfabularyzowana, niemniej scenarzyści nie uciekają przed trudnymi tematami, naukowym żargonem i intensywną atmosferą, która panuje wszędzie tam, gdzie walczy się o czyjeś życie.

Dorota Kolak i Krzysztof Stelmaszyk w serialu "Znieczulenie". Fot. materiał prasowy / Netflix

