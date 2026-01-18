Wygląda na to, że "Mamma Mia" faktycznie powstanie Fot. Kadr z "Mamma Mia: Here We Go Again!"

Fani Abby i greckich wysp mogą otwierać szampana. Wszystko wskazuje na to, że trzecia część kultowego musicalu "Mamma Mia" nie tylko powstanie, ale zgromadzi na planie starą gwardię oraz nowe gwiazdy młodego pokolenia. W sieci huczy od plotek o powrocie Donny (Meryl Streep) oraz o tym, kto zasiądzie na krześle reżyserskim. Co więcej, wyszły one od samych aktorów.

Spekulacje na temat domknięcia trylogii "Mamma Mia" trwały od lat. Producentka Judy Craymer już w 2020 roku sugerowała, że od początku planowano trzy filmy. Teraz, po ogromnym sukcesie części pierwszej z 2008 roku i sequela "Mamma Mia: Here We Go Again!" z 2018 roku, Universal Pictures miało w końcu dać projektowi zielone światło.

Powstanie "Mamma Mia 3"? Amanda Seyfried: "To pewna sprawa"

Gwiazda serii, Amanda Seyfried, podczas niedawnego wywiadu dla Entertainment Tonight na gali Governors Awards, nie gryzła się w język, pytana o postępy nad filmem. – Może jestem naiwna, ale jestem niemal pewna, że "Mamma Mia 3" to już pewna sprawa – wyznała aktorka.

Seyfried ma już nawet konkretną wizję swojej postaci i nowych twarzy w obsadzie. – Uwielbiam grać mamę, więc chętnie zobaczyłabym Sophie z jej własnymi dziećmi. Może ma kuzynkę, której dawno nie widziała – w tej roli mogłaby wystąpić Sabrina Carpenter. No i mogłaby się pojawić Sydney Sweeney. Jest cała grupa dziewczyn, które bardzo chcą być częścią tego projektu, a ja jestem jak najbardziej za – powiedziała w rozmowie z "Deadline".

Zaskoczeniem jest jednak informacja o reżyserze. Podczas promocji filmu "Testament Ann Lee" z Seyried, reżyserka Mina Fastvold wspomniała, że chętnie podjęłaby się realizacji trzeciej części musicalu. Aktorka przerwała wtedy Fastvold: "Nic z tego. Paul Feig to reżyseruje, przykro mi. Zgłosił się pierwszy!".

Studio Universal Pictures na razie niczego nie potwierdza, ale wygląda na to, że Feig, reżyser "Druhen", "Agentki" oraz "Pomocy domowej", ma już tę pracę zaklepaną – i to pomimo napiętego grafiku, bo już zapowiedziano jego "Pomoc domową 2" i "Zwyczajną przysługę 3".

Meryl Streep powróci w "Mamma Mia 3"? Tak twierdzi Stellan Skarsgård

Największą zagadką pozostaje powrót Meryl Streep. Przypomnijmy, że postać Donny zmarła (poza ekranem) w drugiej części filmu. Gwiador serii Stellan Skarsgård, który niedawno odebrał Złotego Globa i Europejską Nagrodę Filmową za "Wartość sentymentalną", uspokaja jednak fanów.

– W filmach każdego można przywrócić do świata żywych – a w filmach ona [Meryl Streep – red.] jest fantastyczna. Mnóstwo ludzi nad tym pracuje, żeby ją przywrócić – zdradził Skarsgård w rozmowie z People. Aktor dodał, że "Donna może zostać wskrzeszona".