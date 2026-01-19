Netflix nakręci serial "Noce i dnie". Adaptacja z lat 70. nie ma sobie równych

Netflix stworzy serial na podstawie powieści "Noce i dnie" Marii Dąbrowskiej Fot. materiał prasowy

Netflix nie kończy swojej przygody z polską literaturą na "Znachorze" i nadchodzącej "Lalce". Gigant streamingu zapowiedział serial na podstawie powieści "Noce i dnie" pióra Marii Dąbrowska, która była nominowana do Nagrody Nobla. Wiadomo, kto zajmie się realizacją tej adaptacji.

W 2023 w serwisie Netflix pojawiły się adaptacje "Pana Samochodzika i templariuszy" Zbigniewa Nienackiego z Mateuszem Janickim ("Czas honoru") i "Znachora" Tadeusza Dołęgi-Mostowicza z Leszkiem Lichotą ("Wataha"). Za rok ma tam trafić serial na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa, w którym role Stanisława Wokulskiego i Izabeli Łęckiej powierzono Tomaszowi Schuchardtowi ("Dom dobry") i Sandrze Drzymalskiej ("Breslau").

Właśnie okazało się, że w niedalekiej przyszłości Netflix znów zaadaptuje kolejną wybitną polską książkę. Padło na "Noce i dnie" Marii Dąbrowskiej, sagę rodziny Niechciców, która rozgrywa się na tle ważnych wydarzeń historycznych, m.in. powstania styczniowego oraz I wojny światowej. Przemiany społeczne, chęć zachowania tożsamości i egzystencjalizm – to zaledwie garstka motywów, jakie porusza w swym dziele pięciokrotnie nominowana do Nagrody Nobla pisarka.

Netflix stworzy serial "Noce i dnie". Książka Marii Dąbrowskiej ma już wybitną adaptację

"Serial przedstawi widzom cztery pory roku relacji Barbary i Bogumiła Niechciców, serwując ponadczasową opowieść o ich skomplikowanym uczuciu. Przede wszystkim jednak, będzie to portret kobiety – nieprzewidywalnej i pełnej wielu sprzeczności" – czytamy w oficjalnym komunikacie Netflixa dotyczącym adaptacji książki "Noce i dnie".

Za kamerą zapowiedzianej produkcji stanie Kamila Tarabura, reżyserka filmu "Rzeczy niezbędne" z Dagmarą Dominczyk ("Jack Strong") i Katarzyną Warnke ("Botoks"), a także czterech odcinków "Absolutnych debiutantów". Scenariusz pomogą jej napisać Marta Bacewicz ("Punkt krytyczny. Energia odNowa") i Katarzyna Tybinka ("Czarne stokrotki").

Polska kultura to skarbnica opowieści, które porywają nas od pokoleń. Nie inaczej jest z historią ukazaną w "Nocach i dniach" – wciąż nas urzeka, stając się ponadczasową refleksją nad zwykłymi ludzkimi dylematami. Dlatego chcemy w Netflixie na nowo opowiedzieć ją widzom, także kolejnym pokoleniom. Łukasz Kłuskiewicz Dyrektor programowy Netflixa w Europie Środkowo-Wschodniej

Przypomnijmy, że w 1975 roku Jerzy Antczak ("Chopin. Pragnienie miłości") nakręcił własną wersję "Nocy i dni", która dziś uchodzi za dzieło kultowe. Rok po premierze Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej zamieściła dramat historyczny na liście nominacji do Oscara w kategorii "najlepszy film nieanglojęzyczny". W Barbarę i Bogumiła Niechciców wcielili się wówczas Jadwiga Barańska ("Hrabina Cosel") i Jerzy Bińczycki ("Znachor").