"Zwierzogród 2" zaraz na VOD. Od lat Disney nie miał tak dobrego filmu
Kiedy premiera filmu animowane "Zwierzogród 2" na VOD? Fot. materiał prasowy

"Zwierzogród 2" jest kontynuacją przygód królika Judy Hopps i lisa Nicka Bajera, która ma szansę powalczyć o Oscara. Animacja stworzona przez Walt Disney Animation Studios niebawem ma trafić do oferty serwisu z usługą "na życzenie". Widzowie twierdzą, że wytwórnia dawno nie miała tak udanej produkcji.

"Zwierzogród" wylądował na dużym ekranie w 2016 roku, czyli trzy lata po kasowym sukcesie "Krainy lody" Walt Disney Animation Studios. Przygody policjantki królika i cwaniaczka lisa spotkały się z takim samym entuzjazmem, co opowieść o dwóch siostrach, Elsie i Annie. Film w reżyserii Richa Moore'a ("Ralph Demolka") i Byrona Howarda ("Piorun") został również laureatem Oscara w kategorii "najlepsza pełnometrażowa animacja".

"Zwierzogród 2" ma okazję powtórzyć sukces oryginału i skraść serca członkom Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej, choć konkurencja jest spora. Wystarczy spojrzeć na perełkę Netflixa w postaci "K-popowych łowczyń demonów".

Kiedy "Zwierzogród 2" trafi na VOD?

Judy Hopps i Nick Bajer uratowali metropolię, w której żyją antropomorficzne zwierzęta, przed Jagną Obłoczek, istnym wilkiem w owczej skórze. W "Zwierzogrodzie 2" para detektywów postanawia zająć się nową sprawą, która nie pozwala spać spokojnie mieszkańcom Zwierzogrodu. Tym razem tropią węża, który zjawił się w stolicy ssaków, choć nie powinien. Śledczy ruszają do najciemniejszych zakamarków miasta, by odkryć prawdę o tajemniczym gadzie.

W oryginalnej obsadzie dubbingowej znów możemy usłyszeć Ginnifer Goodwin ("Dlaczego kobiety zabijają?"), Jasona Batemana ("Ozark"), Idrisa Elbę ("Dom pełen dynamitu") oraz piosenkarkę Shakirę. W sequelu dołączył do nich zdobywca Oscara za "Wszystko wszędzie naraz" Ke Huy Quan.

Nick Bajer i Judy Hopps z filmu "Zwierzogród 2". Fot. materiał prasowy

W polskim dubbingu znaleźli się zaś Julia Kamińska ("BrzydUla"), Paweł Domagała ("O mnie się nie martw"), Maciej Stuhr ("Belfer"), stand-uperka Wiolka Walaszczyk i Krzysztof Stelmaszyk ("Znieczulenie").

"Zwierzogród" trafi 27 stycznia do kolekcji CANALVOD należącej do serwisu CANAL+. Nie podano żadnych informacji o premierze filmu animowanego na platformie Disney+. Przypomnijmy, że tytuł trafił do polskich kin 26 listopada minionego roku.

Najnowsza produkcja Busha i Howarda cieszy się 91 proc. pozytywnych recenzji w amerykańskim agregatorze Rotten Tomatoes. "Dbałość o zabawne detale jest widoczna w całym filmie, od obfitego futra na klatce piersiowej próżnego burmistrza po bardzo długi zimowy strój, który Grześ Żmijewski nosi w śnieżnych warunkach. Jak w wielu współczesnych filmach animowanych, pełno tu odniesień do popkultury" – zachwala Frank Scheck na łamach amerykańskiego czasopisma "The Hollywood Reporter".

