Najpopularniejszy film Netflixa wybrany. Nigdy mi się on nie znudzi

"K-popowe łowczynie demonów" najpopularniejszym filmem w historii Netflixa. Wynik robi wrażenie Fot. materiał prasowy / Netflix

Wiemy, jaki tytuł został najpopularniejszym filmem w historii Netflixa. Od czerwca 2025 roku trąbi o nim cały świat, a na koncie ma już prawie 500 mln wyświetleń. Niektórzy są zmęczeni tą animacją, a mi się ona nigdy nie znudzi. Sama widziałam ją kilka razy.

Z cytowanego przez portal "The Wrap" półrocznego raportu Netflixa za 2. połowę 2025 roku dowiadujemy się, że w ciągu ostatnich sześciu miesięcy "K-popowe łowczynie demonów" zdobyły aż 482 milionów wyświetleń. W tych danych nie wzięto jednak pod uwagę pierwszych 10 dni od premiery animacji Sony Pictures Animation ("Spider-Man Uniwersum"), która zadebiutowała w serwisie 20 czerwca ubiegłego roku. Całościowy wynik oglądalności filmu jest zatem znacznie większy.

"K-popowe łowczynie demonów" najpopularniejszym filmem w historii Netflixa

"K-popowe łowczynie demonów" pozamiatały konkurencję, stając się tym samym najpopularniejszym filmem w całej historii Netflixa. Animacja inspirowana koreańskim folklorem i branżą k-popowych idoli wciąż przyciąga przed ekrany telewizorów tłumy. Rozśpiewanym widowiskiem cieszą się zarówno dzieci, jak i dorośli. Złoty Glob już jest, teraz pora na Oscara (a szansa na nominacje w kategoriach "najlepsza piosenka" za "Golden" i "najlepsza pełnometrażowa animacja" jest bardzo duża).

Przypomnijmy, o czym jest fabuła animowanego musicalu. Od zarania dziejów król demonów imieniem Gwi-Ma poluje na dusze zwykłych śmiertelników. Tradycją stało się, że co pokolenie na nowe łowczynie demonów wybierane są trzy kobiety, które chronią barierę Honmoon swoim przepięknym głosem. Teraz zadanie walki z potworami spada na barki członkiń girlsbandu Huntrix. Liderka zespołu, Rumi, skrywa przed światem mroczną tajemnicę.

Kadr z filmu "K-popowe łowczynie demonów". Fot. materiał prasowy / Netflix

Chis Appelhans ("Smok życzeń") i Maggie Kang ("Strażnicy marzeń") dają prztyczka w nos południowokoreańskiej branży, która wymaga od swoim idoli bycia chodzącymi ideałami. "Krytykują notoryczną infantylizację boysbandów i girlsbandów, a swoim protagonistkom dają się najeść do syta (w końcu na przestrzeni lat K-pop spotkała się z licznymi kontrowersjami dotyczącymi krzywdzących standardów piękna)" – czytamy w naszej recenzji głośnej animacji.

