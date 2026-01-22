Netflix pokazał nowe zdjęcia z 3. sezonu "1670". O czym będzie fabuła? Fot. materiał prasowy / Netflix. Montaż: naTemat

Trzeci sezon "1670 powoli się zbliża, ale na jego premierę będziemy mogli liczyć dopiero w drugiej połowie 2026 roku. Netfix rozpoczął już promocję uwielbianego przez Polaków serialu, dzieląc się z widzami nowymi zdjęciami z planu kontynuacji. Na jednym z nich Jan Paweł ma makijaż jak królowa Elżbieta I Tudor.

REKLAMA

Mockument obejmujący życie szlachty i chłopów w XVII-wiecznej Polsce bez dwóch zdań skradł serca widzów serwisu streamingowego Netflix. Fabuła serialu komediowego przedstawia życie codzienne gospodarstwa należącego do Jana Pawła, który niczym współczesny CEO zarządza podległymi mu chłopami z Adamczychy i wchodzi w bezmyślne utarczki z innymi sarmatami.

W 2. sezonie, który trafił do biblioteki giganta streamingu w minionym roku, Jan Paweł organizował Dożynki Królewskie, pojechał na wakacje all inclusive do Turcji i – standardowo – kombinował. Tymczasem jego córka Aniela dalej spotykała się z chłopem Maciejem, a jej bracia walczyli o względy ojca.

REKLAMA

O czym będzie fabuła 3. sezonu serialu "1670"?

W tym tygodniu Netflix systematycznie publikuje zapowiedzi nadchodzących rodzimych produkcji, w tym serialowej adaptacji "Lalki" z Tomaszem Schuchardtem i Sandrą Drzymalską, dramatu medycznego "Znieczulenie" z Leszkiem Lichotą i rozbrajającego "1670".

Wiadomość, że powstanie 3. sezon "1670", twórcy serialu ogłosili najpierw w prima aprilis, a później podczas ubiegłorocznej premiery 2. odsłony w Muzeum Historii Polski w Warszawie. "Od śmiechu, który rozbraja, po adrenalinę przyspieszającą bicie serca – w 2026 roku z Netflixem widzowie doświadczą pełnego wachlarza emocji, które poczują w całym ciele" – czytamy w komunikacie prasowym giganta streamingu.

REKLAMA

Bartłomiej Topa i Martyna Byczkowska w 3. sezonu "1670". Fot. materiał prasowy / Netflix

Na dworze Jana Pawła zapowiada się kolejna draka. "Każdy dobrze wie, że najważniejszą stałą w życiu Jana Pawła jest jego szlachecki tytuł, z którym miał szczęście się urodzić. Ale czy na pewno? W efekcie dożynkowych wydarzeń, głowa rodziny Adamczewskich mierzy się z prawdą o swojej tożsamości. Pragnie udowodnić przed sobą, ale przede wszystkim przed narodem, że jest prawdziwym homo sarmatus" – brzmi oficjalny opis fabuły.

Protagonista "1670" skosztuje intryg wielkich polityków, oddali się jeszcze bardziej od Zofii, a z Jakubem się pokłóci. Jan Paweł podejrzewa, że za wszystkimi jego problemami stoi nie kto inny jak przeklęty sąsiad Andrzej. "Gdyby chociaż chłopi uszanowali trudną sytuację i nie przeszkadzali, ale i oni zdają się coraz wyraźniej dostrzegać pewne niewygody swojego położenia" – podkreślił Netflix.

REKLAMA

Nowe zdjęcia z 3. sezonu "1670". Na bogato (FOTO)

Nowe zdjęcia z planu 3. sezonu "1670" sugerują, że Jan Paweł weźmie czynny udział w planowaniu królewskiej strategii. Na jednym z dwóch opublikowanych fotosów w barokowej peruce i z makijażem à la królowa Elżbieta I stoi przy stole wypełnionym pionkami. Na ostatniej fotografii razem z Anielą podziwia wewnętrzny dziedziniec zamku.

Bartłomiej Topa w 3. sezonu "1670". Fot. materiał prasowy / Netflix

W obsadzie kontynuacji znaleźli się ponownie m.in. Bartłomiej Topa ("Drogówka"), Katarzyna Herman ("Płynące wieżowce"), Martyna Byczkowska ("Absolutni debiutanci"), Michał Sikorski ("Freestyle"), Kirył Pietruczuk ("Magdalena"), Dobromir Dymecki ("Kos"), Andrzej Kłak ("Prime Time"), Filip Zaręba ("LARP. Miłość, trolle i inne questy") oraz Jędrzej Hycnar ("Napad").

: