3 polskie seriale, które bawią tak jak "1670". Będziecie pękać ze śmiechu

3 polskie seriale komediowe, które bawią jak "1670" (LISTA)

Polacy zakochali się w stylizowanym na mockument serialu "1670". Na 3. sezon hitu serwisu streamingowego Netflix musimy jeszcze poczekać. Widzom pragnącym znaleźć w morzu kryminałów jakąś dobrą komedię polecamy trzy przezabawne tytuły. Wszystkie je obejrzycie na Canal+.

"1670", którego pierwszy sezon miał premierę 2 lata temu, rozkochał w sobie widzów. Mockument obejmujący życie szlachty i chłopów w XVII-wiecznej Polsce momentalnie stał się hitem platformy streamingowej Netflix i zdołał sięgnąć po prestiżową nagrodę Orła.

Fabuła serialu komediowego skupia się na codziennym życiu gospodarstwa należącego do Jana Pawła, który niczym współczesny CEO zarządza podległymi mu chłopami i wchodzi w bezmyślne utarczki z innymi sarmatami. We wrześniu ubiegłego roku twórcy pochwalili się 2. odsłoną historycznego mockumentu, a na 2026 rok zapowiedzieli jego dalszą część.

3 najlepsze seriale komediowe ostatnich lat. Bawią jak "1670"

Zanim ponownie odwiedzimy Adamczychę, minie trochę czasu. Oto inne polskie seriale komediowe ostatniej dekady, którymi umilicie sobie przerwę od "1670".

1. Emigracja XD

Michał Balicki i Tomasz Włosok w serialu "Emigracja XD". Fot. materiał prasowy

"Emigracja XD" na podstawie prozy tajemniczego Malcolma XD, autora pasty "Mój stary to fanatyk wędkarstwa", z przymrużeniem oka podchodzi do tematu Polaków wyprowadzających się do Wielkiej Brytanii w poszukiwaniu lepszych perspektyw. Malcolm i jego przyjaciel Stomil pakują walizki i opuszczają rodzinną mieścinę nad Wisłą, by spróbować swoich sił w Londynie.

W trakcie podróży młodzi poznają anarchistów squattersów, romskich handlarzy kamperów, tirowców i chowających się przed polskim wymiarem sprawiedliwości przestępców. Na farmie kapusty odkrywają, co to jest ciężka praca i jak nieprzyjemny potrafi być Zachód dla imigrantów.

Serial wyreżyserowany przez Łukasza Kośmickiego (współscenarzysty "Domu złego" Wojciecha Smarzowskiego) może pochwalić się znakomitą obsadą, której przewodzą Tomasz Włosok ("Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa"), Michał Balicki ("Zatoka szpiegów"), Adam Bobik ("Sami swoi. Początek") i Michał Czernecki ("Polowanie").

2. Kiedy ślub?

Maria Dębska i Eryk Kulm w serialu "Kiedy ślub?". Fot. materiał prasowy

Po 10 latach związku Wanda i Tosiek decydują się na ważny krok w swoim życiu. Za obopólną zgodą rozstają się. Od tej pory są zdani tylko na siebie, ale wciąż na siebie wpadają i tak łatwo nie dają odejść wspólnym wspomnieniom w zapomnienie. "Ona rozpoczyna karierę psycholożki w korporacji, a on jako początkujący aktor, ima się różnych zajęć" – brzmi oficjalny opis fabuły.

Za kamerą "Kiedy ślub?", który niemalże idealnie oddaje doświadczenia pokolenia milenialsów, stanął Piotr Domalewski, reżyser zachwalanego przez krytyków filmu "Hiacynt", i Łukasz Ostalski ("O mnie się nie martw").

W rolach głównych obsadzono Marię Dębską ("Śleboda") oraz Eryka Kulma ("Chopin, Chopin!"). U ich boku wystąpili również Maciej Musiał ("Rodzinka.pl"), Magdalena Popławska ("Atak paniki") i Masza Wągrocka ("Matki pingwinów").

3. The Office PL

Vanessa Aleksander i Piotr Polak w serialu "The Office PL". Fot. materiał prasowy

Kultowy amerykański sitcom "The Office", który jest remakem dzieła brytyjskich komików, Rickiego Gervaisa ("After Life") i Stephena Merchanta ("Jojo Rabbit"), doczekał się w 2021 roku polskiej wersji. Biuro firmy papierniczej w Pensylwanii zarządzane przez Michaela Scotta ( w tej roli Steve Carell) zastąpiono siedlecką spółką produkującą wodę butalkowaną o chwytliwej nazwie "Kropliczanka".

Michał, prezes "Kropliczanki", jest pozbawiony autorefleksji, wiecznie szuka atencji i zupełnie nie rozumie swoich pracowników. Gdy w biurze pojawia się wiceprezeska firmy, Patrycja, główny bohater robi wszystko, co w jego mocy, by zjednać sobie personel.

"The Office PL" liczy już 5. sezonów. W jego obsadzie widzimy Piotra Polaka ("Człowiek z magicznym pudełkiem"), Vanessę Aleksander ("Wojenne dziewczyny"), Adama Woronowicza ("Teściowie"), Kornelię Strzelecką ("Pod wiatr"), Monikę Kulczyk ("Listy do M. 4"), Rafała Kowalskiego ("Mój dług") i Mikołaja Matczaka ("Ostatni komers").