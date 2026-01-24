Nowe przepisy dla kierowców od 29 stycznia. Shutterstock.com/FotoDax

Już 29 stycznia w życie wejdą nowe przepisy dla kierowców. To pierwsza część zapowiadanych wcześniej zmian. W przepisach znajdują się istotne zapisy dotyczące dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów, a także kary więzienia dla trzeźwych kierowców.

29 grudnia 2025 roku uchwalono dużą nowelizację przepisów drogowych, a zdecydowana część z nich wejdzie w życie w czwartek 29 stycznia. Oznacza to duże zmiany w Prawie o ruchu drogowym, Kodeksie karnym, Kodeksie wykroczeń i Ustawie o kierujących pojazdami.

Nowe przepisy dla kierowców od 29 stycznia 2026

Ustawa nazywana powszechnie "stop bandytom drogowym" zaostrza konsekwencje za łamanie przepisów. Poniżej wyjaśniamy, czego dotyczą zmiany.

Rażące naruszenie przepisów

Od teraz do więzienia będzie mógł trafić także trzeźwy kierowca, który nie spowoduje wypadku. "Kto prowadzi pojazd mechaniczny, rażąco przekraczając prędkość oraz rażąco naruszając inne zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym i przez to naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo nastąpienie skutku określonego w art. 156 § 1 lub w art. 157 § 1, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5" – czytamy.

Przepadek pojazdu

Co ważne, sąd będzie mógł orzec przepadek pojazdu, który prowadził nietrzeźwy kierowca (powyżej 0,5 promila), na którego nałożono sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Zmienia się też zasada obowiązkowego przepadku pojazdu kierowcy, u którego stwierdzono powyżej 1,5 promila: jeśli pojazd nie był wyłączną własnością sprawcy, sąd nałoży nawiązkę w wysokości od 5 tys. do 500 tys. zł.

Istnieje pewien wyjątek w zakresie przepadku pojazdu. Sąd będzie mógł od niego odstąpić, jeśli kierowca, u którego stwierdzi się 1,5 promila lub więcej, nie ma sądowego zakazu prowadzenia, a dodatkowo uzna się, że "(...) zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami".

Nawiązkę w wysokości do 500 tys. zł sąd będzie mógł orzec w przypadku, gdy przepadek pojazdu nie będzie możliwy lub celowy, "w szczególności z uwagi na jego zbycie albo utratę przez sprawcę, zniszczenie lub znaczne uszkodzenie".

Zakaz prowadzenia pojazdów

Sąd będzie musiał orzec dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów za jazdę w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających, o ile sprawca był już prawomocnie ukarany za ten czyn i dopuścił się złamania zakazu lub spowodował wypadek, w wyniku którego dojdzie do ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci innej osoby.

Ta kara będzie obowiązywała również osoby, które zbiegną z miejsca zdarzenia albo przyjmą środek odurzający lub spożyją alkohol przed przyjazdem policji, chyba że będzie mowa o "wyjątkowym wypadku, uzasadnionym szczególnymi okolicznościami".

Co więcej, jeśli kierowca złamie zakaz prowadzenia, mając 1,5 promila alkoholu we krwi, i spowoduje wypadek, doprowadzając do ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci innego uczestnika ruchu, to sądy będą mogły tylko w "szczególnie uzasadnionych przypadkach" zawiesić wykonanie kary pozbawienia wolności.

Zloty samochodowe

Od 29 stycznia każde spotkanie na otwartej lub ogólnodostępnej przestrzeni, którego celem jest "prezentacja pojazdów samochodowych w liczbie większej niż 10, w szczególności wprowadzonych w nich modyfikacji", wymagać będzie zgłoszenia do gminy.

W przypadku niedopełnienia obowiązku za organizację lub prowadzenie wydarzenia grozić będzie grzywna w wysokości co najmniej 2000 zł lub ograniczenie wolności. Grzywna może grozić także tym, którzy specjalnie udali się na miejsce organizacji nielegalnego wyścigu, by go oglądać, osobom umyślnie uczestniczącym w zlocie samochodowym oraz pasażerom pojazdów uczestniczących w nielegalnym wyścigu.

Przypominamy, że od 2 stycznia br. w życie weszły także zmiany, zgodnie z którymi za tamowanie lub utrudnianie ruchu na drodze publicznej grozi grzywna do 500 zł, a jeśli wykroczenia dopuszcza się prowadzący pojazd mechaniczny, grzywna wynosi co najmniej 500 zł. Jeśli tamowania lub utrudniania ruchu dopuści się uczestnik nielegalnego zlotu samochodowego, kara wynosić będzie co najmniej 100 zł.

"Dzikie wyścigi"

W przepisach zawarto definicję nielegalnych wyścigów pojazdów mechanicznych. Do Dziennika ustaw trafił zapis mówiący, że są nimi:

"rywalizacja kierujących co najmniej dwoma pojazdami mechanicznymi w ruchu lądowym, w szczególności z zamiarem pokonania odcinka drogi w jak najkrótszym czasie, z naruszeniem zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym, lub celowe wprowadzenie pojazdu mechanicznego w poślizg lub celowe doprowadzenie do utraty styczności z nawierzchnią chociażby jednego z kół pojazdu mechanicznego, wykonane w trakcie spotkania zorganizowanego na otwartej lub ogólnodostępnej przestrzeni

– odbywające się bez wymaganego zezwolenia".

Zarówno kierowcom, jak i organizatorom nielegalnych wyścigów grozić będzie od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Dla tych uczestników wyścigów, którzy spowodują ciężki uszczerbek na zdrowiu lub śmierć innej osoby, przewidziano znacznie surowsze kary: od roku do 10 lat więzienia.

Zgodnie z nowymi zasadami kierowcy uczestniczący w nielegalnych wyścigach, którzy spowodują ciężki uszczerbek na zdrowiu lub śmierć innej osoby, zostaną ukarani zakazem prowadzenia pojazdów. Podobnie w przypadku osób, które rażąco przekroczą prędkość i rażąco naruszą inne zasady bezpieczeństwa.

Zmiany w przepisach dla kierowców od 30 marca 2026

Pod koniec marca kierowcy doczekają się także surowszych kar za tzw. driftowanie oraz jazdę na jednym kole. Pierwszy paragraf artykułu 86c. Kodeksu wykroczeń po zmianach brzmi: "Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd mechaniczny, celowo wprowadzając go w poślizg lub doprowadzając do utraty styczności z nawierzchnią chociażby jednego z kół pojazdu, podlega karze grzywny nie niższej niż 1500 zł".

W drugim paragrafie wskazanego artykułu zawarto dopisek, że jeśli w następstwie wykroczenia kierujący pojazdem spowoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podlega karze grzywny "nie niższej niż 2500 zł".

Grzywny za wymienione wykroczenie wynosić będą od 1500 do 5000 zł, chyba że będzie to kolejna taka sytuacja. Wtedy zastosowanie będzie mieć zasada recydywy, w myśl której kierowca, który popełni to samo wykroczenie w ciągu dwóch lat od ostatniego prawomocnego ukarania, otrzyma karę nie niższą od dwukrotnej minimalnej wartości kary określonej w Kodeksie wykroczeń.