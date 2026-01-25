Pociąg zderzył się z osobówką pod Warszawą
Wypadek na torach pod Warszawą. Pociąg zderzył się z osobówką. Doszło do pożaru Fot. OSP Błonie/Facebook

Poważny wypadek na torach pod Warszawą. Pociąg osobowy uderzył tam w samochód, po czym auto i lokomotywa stanęły w ogniu. Z tego powodu błyskawicznie zarządzono ewakuację całego składu. Z Rzeszowa do Szczecina jechało nim kilkaset osób.

Do zderzenia pociągu z autem osobowym doszło w Błoniu pod Warszawą. Przyczyny wypadku nie są na razie znane. Pewne jest za to, że na skutek wypadku zapalił się samochód, a następnie ogień objął lokomotywę. Kierowca osobówki zdążył w ostatniej chwili uciec z pojazdu. Nie ucierpiał także żaden z pasażerów jadących pociągiem.

Zderzenie pociągu z osobówką pod Warszawą. Duża akcja w Błoniu

Jako jedna z pierwszych o wypadku pod Warszawą poinformowała redakcja RMF24. Z przekazanych przez nich informacji wynika, że do zdarzenia doszło ok. godziny 13:30 w Błoniu. Z relacji reportera stacji wiadomo, że kierowca osobówki zdążył uciec z auta, zanim uderzył w nie pociąg. Nie podano jednak, dlaczego pojazd w ogóle znalazł się na drodze pociągu.

Zdarzenie było bardzo niebezpieczne. W auto uderzył pociąg PKP Intercity relacji Rzeszów-Szczecin. Siła uderzenie była tak duża, że samochód został przesunięty na sąsiedni tor, a tam uderzył w niego kolejny pociąg. Pewne jest, że w wyniku zdarzenia nikt nie ucierpiał.

Na miejsce trwa akcja strażaków. Z ogniem walczy siedem zastępów, a kolejne są w drodze. Nie wiadomo, jak długo potrwa gaszenie pożaru, a także zabezpieczanie miejsca zdarzenia. To natomiast oznacza ogromne utrudnienia na kolei.

Kolej pod Warszawą stanęła. Pasażerowie PKP Intercity ewakuowani

Pociągiem PKP Intercity z Rzeszowa podróżowało ok. 300 osób. Wszystkie zostały natychmiast ewakuowane. "Pasażerowie pociągu są ewakuowani do ogrzewanych, bezpiecznych miejsc na terenie miasta" – przekazało w komunikacie OSP Błonie, którego strażacy działają na miejscu zdarzenia. Na przejeździe w Błoniu są także funkcjonariusze policji i pogotowie ratunkowe.

Strażacy poinformowali także, że ruch pociągów został wstrzymany. I to w obu kierunkach. Dla podróżnych oznacza to ogromne utrudnienia. Na trasie Warszawa-Łowicz nie może przejechać żaden pociąg, a mamy niedzielne popołudnie, czyli czas powrotów z weekendowych wyjazdów.

"W dniu 25.01.2026 roku z powodu przerwy w ruchu na stacji Błonie spowodowanej wypadkiem z udziałem samochodu wszystkie pociągi na odcinku Łowicz Główny – Warszawa Zachodnia – Łowicz Główny kursują drogą okrężną z pominięciem postoju na stacji Sochaczew. W związku z powyższym wprowadzono wzajemne honorowanie biletów IC i KM na całym obszarze kursowania pociągów Kolei Mazowieckich" – poinformowało PKP Intercity w oficjalnym komunikacie.

