Karol Nawrocki odciął się Donaldowi Tuskowi. Burzę wywołał Donald Trump. Shutterstock.com/Tomasz Warszewski

Polityczna burza trwa: Karol Nawrocki odpowiedział Donaldowi Tuskowi na wpis, w którym premier wprost zwrócił się do niego i Jarosława Kaczyńskiego, że "czas wstać z kolan". Ostry komentarz głowy państwa spotkał się z mieszanym przyjęciem. Internauci wypominają prezydentowi reakcję na słowa Donalda Trumpa.

Kto by pomyślał, że ostatnie poczynania Donalda Trumpa wywołają burzę nie tylko w międzynarodowej, ale i polskiej polityce. Amerykański prezydent w minionych dniach wielokrotnie powtarzał, że Stany Zjednoczone "potrzebują" Grenlandii, a jeśli Kopenhaga nie zgodzi się na rozwiązanie tej kwestii w ramach umowy, w grę wchodzi "twardy sposób". W czwartek oficjalnie utworzono też Radę Pokoju, a Trump zszokował słowami o żołnierzach NATO.

Donald Tusk, Jarosław Kaczyński, Karol Nawrocki, Mateusz Morawiecki. Burza w polskiej polityce

W sobotę Donald Tusk opublikował w serwisie X wpis, w którym zwrócił się bezpośrednio do Karola Nawrockiego i Jarosława Kaczyńskiego.

"Czas wstać z kolan, panowie Nawrocki i Kaczyński. Ludzie patrzą" – brzmi jego treść.

Co ciekawe, wpis ten doczekał się szybkiej reakcji ze strony byłego premiera, Mateusza Morawieckiego. Ten odpowiedział Tuskowi: "Mocne słowa w ustach człowieka, który wytarł tuzin par spodni przed brukselskimi i niemieckimi panami. Dlaczego to sobie robisz, Donaldzie?".

Prezydent również nie pozostał dłużny premierowi i kilka godzin później zamieścił publiczną odpowiedź.

"Wolne żarty, Panie Premierze – trzecią dekadę Pan klęczy, od Berlina po Brukselę. W Moskwie też się zdarzało… Naprawdę są takie miejsca na świecie, gdzie nikt nie oczekuje, żeby klękać. To tylko Pana złe przyzwyczajenia" – czytamy we wpisie Karola Nawrockiego.

Odpowiedź prezydenta spotkała się z mieszanymi reakcjami. Internauci podzielili się na dwa obozy: jedni przyklasnęli Karolowi Nawrockiemu, inni zaś wypominali mu zbyt małą stanowczość po słowach Donalda Trumpa. "To jednak niesamowite jak potrafi Pan ostro zaatakować premiera RP, a nie jest w stanie choćby jednym, nawet delikatnym, słowem skrytykować prezydenta USA", "Panie Nawrocki, czy już zebrał się pan na odwagę, aby wezwać Trumpa do przeprosin i okazania szacunku polskim żołnierzom?" – komentowali.

Głos zabrał również Roman Giertych, który opublikował zdjęcie prezydenta USA i Andrzeja Dudy i napisał: "Pana pisowski poprzednik to w lizusostwie miał miarę, bo stał zamiast klęczeć".

Kości niezgody rzucone przez Trumpa: Rada Pokoju i Afganistan

Można przypuszczać, że słowa Donalda Tuska skierowane do Jarosława Kaczyńskiego i Karola Nawrockiego dotyczyły dwóch kwestii: Rady Pokoju oraz Afganistanu. Obie związane są z Donaldem Trumpem: gremium to projekt amerykańskiego prezydenta, a wypowiedź o żołnierzach NATO, którzy w Afganistanie "trzymali się trochę z tyłu, trochę z dala od linii frontu", padła z jego ust podczas wywiadu dla Fox News.

