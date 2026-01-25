Lista niedziel handlowych w 2026 roku. Shutterstock.com/Katarzyna Ledwon

Pierwsza niedziela handlowa w 2026 roku przypada 25 stycznia. Na kolejną trzeba będzie długo poczekać, jest jednak pewna zmiana: w tym roku będzie ich osiem, czyli więcej niż w poprzednim. Które niedziele w 2026 roku są handlowe? Poniżej znajdziecie pełną listę.

Ustawa ograniczająca handel w niedziele i święta weszła w życie 1 marca 2018 roku, a zawarte w niej zapisy były stopniowo rozszerzane przez kilka kolejnych lat. Niedziel handlowych w Polsce jest zaledwie kilka w ciągu roku: są to ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, czerwca oraz sierpnia, a także niedziela przed Wielkanocą oraz – po nowelizacji przepisów z 2025 roku – trzy kolejne niedziele przed Bożym Narodzeniem.

W 2026 roku pierwszy taki dzień przypada 25 stycznia. Zaszła jednak pewna drobna zmiana, którą odczują konsumenci: niedziel handlowych będzie nie siedem, jak w poprzednich latach, a osiem. Mimo to trzeba rozważnie planować weekendowe zakupy, najlepiej uprzednio sprawdzając w kalendarzu, czy sklepy są otwarte.

Kalendarz niedziel handlowych 2026

Pełna lista niedziel handlowych w 2026 roku prezentuje się następująco:

25 stycznia, 29 marca (niedziela przed Wielkanocą), 26 kwietnia, 28 czerwca, 30 sierpnia, 6 grudnia, 13 grudnia, 20 grudnia (niedziela przed Bożym Narodzeniem).

Można zaobserwować, że w kalendarzu znajduje się kilka sporych luk, w tym ta między 30 sierpnia a 6 grudnia. W niedziele niehandlowe zakupy można zrobić m.in. na stacjach benzynowych, w aptekach, niewielkich sklepach osiedlowych (w których w te dni pracuje właściciel lub członek jego rodziny), placówkach świadczących usługi pocztowe, sklepach online, sklepach na dworcach i lotniskach. Otwarte będą także lokale gastronomiczne.

Kary za złamanie zakazu handlu w niedziele

Naruszenie zakazu handlu w niedziele może zostać surowo ukarane. Przedsiębiorca może zostać ukarany grzywną w wysokości od 1 000 do 100 000 zł, jeśli powierzy wykonywanie czynności związanych z handlem pracownikowi lub zatrudnionemu. Co więcej, jeśli łamanie zakazu uzna się za uporczywe lub złośliwe, ten czyn może zostać uznany za przestępstwo.

Czy Polacy chcą niedziel handlowych?

Zakaz handlu w niedziele mimo upływu lat wciąż jest tematem wywołującym wiele emocji. Toczy się publiczna debata, w której biorą udział także politycy. Przedstawiciele Polski2050 są za wprowadzeniem dwóch niedziel handlowych w każdym miesiącu, a Koalicja Obywatelska wpisała pomysł zniesienia niedziel handlowych na listę konkretów.

"Zniesiemy zakaz handlu w niedziele, ale każdy pracownik będzie miał zapewnione dwa wolne weekendy w miesiącu i podwójne wynagrodzenie za pracę w dni wolne" – brzmiał konkret 21. Nic jednak nie zapowiada, by w najbliższym czasie w tym zakresie miało dojść do większych zmian.