Nikola Komorowska rezygnuje z zimowych igrzysk olimpijskich w Mediolanie. Wszystko przez kontrowersje po decyzji PZN. Fot. Nikola Komorowska/Facebook

Zatrzęsła się ziemia w polskich górach, a Adam Małysz nigdy wcześniej nie musiał mierzyć się z taką falą krytyki. Po skandalu dotyczącym składu kobiet w narciarstwie alpejskim przygnieciona przez hejterów 19-letnia Polka rezygnuje z zimowych igrzysk olimpijskich we Włoszech.

Rywalizacja w Mediolanie w ramach zimowych igrzysk olimpijskich rozpocznie się już 6 lutego. Tymczasem w Polsce doszło do skandalu podczas wyboru składu zawodniczek reprezentujących nasz kraj w narciarstwie alpejskim. PZN złamał własne zasady i doprowadził do ogromnego zamieszania. Małyszowi prędko tego nie zapomną, a Nikola Komorowska, młodziutka zawodniczka, właśnie zrezygnowała ze startu, żeby uspokoić atmosferę.

Skandal w PZN. Nikola Komorowska rezygnuje z zimowych igrzysk we Włoszech

Afera w Polskim Związku Narciarskim rozpoczęła się w czwartek 22 stycznia. PZN po niejednogłośnym głosowaniu zdecydował, że obok świetnej Maryny Gąsienicy-Daniel na IO w Mediolanie pojedzie Nikola Komorowska. 19-latka mogła startować w każdej dyscyplinie, ale nie spełniła wymogów związku dotyczących kwalifikacji. Minimum osiągnęła natomiast o 6 lat starsza Aniela Sawicka.

Zgodnie z zapisami PZN o udziale w igrzyskach miały decydować kolejno punkty Pucharu Świata, następnie punkty Pucharu Europy, potem najniższa średnia punktów FIS (Międzynarodowej Federacji Narciarskiej). Dwóch pierwszych nie zdobyła żadna z zawodniczek. Natomiast Sawicka posiadała punkty federacji, a Komorowska nie. Mimo to po głosowaniu, w którym wstrzymał się m.in. Adam Małysz, na igrzyska miała pojechać młodsza z zawodniczek.

W niedzielę 25 stycznia okazało się jednak, że 19-latka nigdzie nie pojedzie. Po skandalu i fali hejtu Komorowska zrezygnowała ze startu.

"Zdecydowałam się zrezygnować z zaszczytnej możliwości reprezentowania Polski na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026. Wierzę, że moja decyzja pozwoli wyciszyć emocje, uspokoi nastroje i umożliwi całej ekipie olimpijskiej spokojną realizację marzeń związanych z tym wyjątkowym świętem światowego sportu, a także jednoznacznie potwierdzi moje najczystsze intencje" – przekazała zawodniczka w oświadczeniu przesłanym Interii.

W piśmie dodała też, że nigdy nie spotkała się z taką falą hejtu, jak po ogłoszeniu powołania do reprezentowania Polski w Mediolanie. "Niestety ostatnie dni stały się dla mnie ogromnym obciążeniem psychicznym, które realnie wpłynęło na moje zdrowie i samopoczucie. Był to ciężar, jakiego nie życzę nikomu doświadczyć" – wyjaśniła 19-latka, która nie miała żadnego wpływu na całą sytuację.

Adam Małysz głównym winnym zamieszania w PZN? Komentujący nie mają dla niego litości

19-letnia zawodniczka padła ofiarą niekonsekwencji w szeregach Polskiego Związku Narciarskiego. Związkowcy postanowili zignorować przygotowaną przez siebie instrukcję z wytycznymi i zagłosować za tym, kto pojedzie na igrzyska. Na dodatek sam prezes wstrzymał się od głosu w kluczowym momencie.

– Sawicka według kryteriów była wyżej, Komorowska startuje w większej liczbie konkurencji. Osobiście nie byłem w stanie stwierdzić, która z nich ma większe szanse na dobry wynik, więc wstrzymałem się – wyjaśnił w rozmowie ze Sport.pl Adam Małysz. Tylko że to nie jest wyjaśnienie, dlaczego związek nie trzymał się własnych zasad.

W zamian Adam Małysz musi zmierzyć się z falą bardzo negatywnych komentarzy. Tych nie brakowało od dawna, bo polskie narciarstwo jest dalekie od optymalnej kondycji. Afera związana z powołaniami tylko dolała oliwy do ognia.

"A mógł Małysz zostać tylko legendą skoków. Na co mu to było", "Małysz się skompromitował a wywiad z Kotem to też kuriozum, w którym zarząd PZN kwestionuje WŁASNY regulamin kwalifikacji", "Małysz to się powinien do dymisji podać po tych wydarzeniach" – pisali kolejni komentujący. "Brawo PZN...grabarzem polskiego narciarstwa" – brzmiał jeden z mocniejszych wpisów, który pokazuje, jak duży mamy problem na poziomie związkowym w polskim sporcie.