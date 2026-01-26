Dofinansowania do okularów. Fot. shutterstock

Masz problemy ze wzrokiem, a pracujesz przed laptopem? Możesz dostać wsparcie finansowe na zakup czy to okularów, czy soczewek zarówno od pracodawcy, jak i z NFZ. Co ciekawe z dofinansowania mogą też skorzystać dzieci, emeryci i renciści. Oto szczegóły tej refundacji.

Z przepisów jasno wynika, że pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia pracownikom "niezbędnych środków ochrony wzroku", jeśli wykonywana praca wymaga korzystania z monitora przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy.

Rola pracodawcy a dopłata do okularów lub soczewek

Warto jednak wspomnieć, że owa forma "zapewnienia" nie została dokładnie określona, dlatego to pracodawca określa sposób zaopatrzenia pracownika. W praktyce oznacza to, że może przekazać okulary lub sfinansować ich zakup po okazaniu faktury.

Ponadto lekarz medycyny pracy powinien wcześniej stwierdzić konieczność stosowania okularów lub soczewek korekcyjnych podczas wykonywania obowiązków zawodowych.

Prawo nie określa jednak minimalnej ani maksymalnej kwoty, którą pracodawca w ramach refundacji zakupu okularów lub szkieł kontaktowych korygujących wzrok, powinien zagwarantować pracownikowi.

Wiadomo jedynie tyle, że kwota "nie powinna być niższa od aktualnie obowiązujących na rynku lokalnym najniższych cen zakupu okularów lub szkieł kontaktowych korygujących wzrok".

NFZ też pokrywa koszt okularów lub soczewek

Oprócz wsparcia od pracodawcy, osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych mogą ubiegać się o dopłaty lub refundacje z NFZ. I tutaj dotyczy to także dzieci, emerytów, rencistów lub osób prowadzących działalność gospodarczą.

Z NFZ możemy dostać maksymalnie na okulary 350 zł, a na soczewki 600 zł. Portal INFOR przeanalizował, że łącznie od pracodawcy i Funduszu takie dopłaty teraz mogą osiągnąć od 800 do nawet 1050 zł (w przypadku soczewek kontaktowych). Wysokość wsparcia zależy od m.in. od posiadanej wady wzroku oraz wieku świadczeniobiorcy.