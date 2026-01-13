Początek roku to czas podwyżek nie tylko podatków, ale i pensji. W 2026 pracownicy handlu będą zarabiać więcej, co jest poniekąd efektem wzrostu płacy minimalnej. Sieci przygotowały nowe stawki, które sprawiają, że praca w markecie staje się bardziej opłacalna niż nie tylko w szkole, ale i urzędzie. Przynajmniej jeśli mówimy o samym wynagrodzeniu.
Końcówka 2025 roku upłynęła pod znakiem buntu pracowników handlu, którzy domagają się lepszych warunków pracy. W Kauflandzie był strajk ostrzegawczy, a Dino w tym roku odwiedzi PIP.
W odpowiedzi na te nastroje giganci rynku zdecydowali się na podwyżki wynagrodzeń. Właściciele z pewnością chcą w ten sposób uspokoić sytuację i przyciągnąć nowe osoby, bo oferują stawki, o których wielu pracowników budżetówki może pomarzyć.
Płaca minimalna w 2026. Ile na rękę?
Od początku stycznia obowiązuje nowa najniższa krajowa. Do tej pory, w 2025 roku, pracownicy otrzymywali 4666 zł brutto, co dawało ok. 3511 zł netto. To ustawowe zabezpieczenie chroni ponad 2 miliony osób przed zbyt niskimi zarobkami. Najnowsza podwyżka nie jest jednak tak wysoka, jak oczekiwali związkowcy czy pracownicy.
Walczono o przekroczenie progu 5000 zł, ale rząd nie przystał na te propozycje. Ostatecznie wysokość najniższego wynagrodzenia w Polsce (na umowie o pracę) ustalono na 4806 zł brutto. W praktyce (po odliczeniu składek itd.) oznacza to, że na konta najmniej zarabiających wpłynie ok. 3606 zł.
Pensje w dyskontach w 2026. Ile zarabia się przy kasie?
Praca w marketach staje się coraz bardziej konkurencyjna finansowo. Dane zebrane przez portal Interia pokazują, że największe sieci płacą powyżej ustawowego minimum. Jak wyglądają portfele pracowników popularnych sklepów?
Aldi
W tej sieci każdy pracownik sprzedaży i logistyki może od stycznia liczyć na wyższe przelewy. Dodatkowo osoby zajmujące się kompletacją towaru mają szansę na premie sięgające 2500 zł. Interia podaje, że nowością są też benefity w formie doładowań kart na zakupy o wartości 400 zł.
Lidl
Niemiecka sieć podniosła stawki dla kasjerów o średnio 350 zł w stosunku do ubiegłorocznych kwot. Jeszcze lepiej wyglądają portfele kadry zarządzającej i magazynierów, których pensje wzrosły o 500 lub 650 zł.
Kaufland
Tutaj sytuacja jest najbardziej napięta ze względu na trwający spór ze związkami zawodowymi. Mimo postulatów o wyższe kwoty sieć wprowadziła zmiany, które realnie dają pracownikom ok. 200 zł na rękę więcej niż rok temu.
Biedronka
Lider polskiego rynku kusi nie tylko podstawą, ale i premiami. Jeśli pracownik spełni określone warunki, jego wynagrodzenie może wzrosnąć o dodatkowe 500 zł. Pracownicy mogą też liczyć też np. na warte grubo ponad 1000 zł paczki i bony na święta.
Wynagrodzenia w budżetówce w 2026. Jak mają się do pracy w sklepie?
Sferę budżetową objęto skromną, 3-procentową waloryzacją. Gazeta "Fakt" opublikowała wyliczenia dla urzędników i nauczycieli, które pokazują skalę różnic:
Okazuje się, że początkujący nauczyciel zarabia mniej niż nowy pracownik Biedronki czy Lidla. Nawet wykwalifikowani specjaliści w urzędach często otrzymują stawki porównywalne do magazynierów w dyskontach. Wiadomo, że praca pracy nierówna, ale różnica między sektorem prywatnym a publicznym staje się coraz bardziej wyraźna.
Zobacz także