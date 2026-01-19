Rozliczenia podatków za 2025 r. Fot. shutterstock / RomanR

Podatki to oczywiście temat, który wzbudza wśród wielu z nas niezbyt dobre emocje, ale jeśli mowa o ich zwrocie, już nieco lepsze. Lada chwila rozpocznie się czas rozliczeń PIT za 2025 rok. Niektórzy mogą otrzymać zwrot nadpłaty nieco szybciej. Jest jednak jeden warunek.

REKLAMA

Rozliczenie się z podatku za minione dwanaście miesięcy pracy to niestety nasz obowiązek. Mamy początek roku, więc już wkrótce zacznie się "gorączka PIT-owa", bo wszyscy zaczną wysyłać deklaracje do urzędu skarbowego.

Na początek warto przypomnieć kilka ważnych dat.

2 lutego , a do "rąk" pracowników do 2 marca . Pracodawcy są zobowiązani do przekazania deklaracji PIT-11 do urzędu skarbowego najpóźniej do, a do "rąk" pracowników do Od 15 lutego do 30 kwietnia płatnik ma czas na złożenie zeznania podatkowego (w formie elektroniczej na stronie podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit lub w formie papierowej do urzędu skarbowego).

REKLAMA

Zwrot podatku za 2025. Oni otrzymają go szybciej, ale jest jeden warunek

Fiskus zaznacza wyraźnie, że "jeżeli złożysz zeznanie przed wyznaczonym terminem uznamy, że będzie ono złożone 15 lutego". Zatem pośpiech w styczniu nie przyspieszy automatycznie biegu urzędowych terminów, ale pozwoli wcześniej zamknąć temat podatków i ustawi nas w pierwszej kolejności do zwrotu podatku.

Czas, jaki urząd skarbowy ma na zwrot nadpłaconego podatku, zależny jest od sposobu złożenia przez podatnika zeznania podatkowego:

jeśli w formie elektronicznej to – 45 dni , a po złożeniu papierowej wersji w urzędzie skarbowym – 3 miesiące.

REKLAMA

Jest jednak jedno "ale". Na szybszy zwrot nadpłaty podatku – mogą liczyć posiadacze Karty Dużej Rodziny. Takie osoby są objęte preferencyjnym 30-dniowym terminem zwrotu (w przypadku złożenia zeznania drogą elektroniczną). Jeśli zatem będą rozliczeni szesnastego lutego, to zwrot otrzymają najpóźniej do 17 marca 2026 r.

Jednocześnie "zwykły" podatnik otrzyma zwrot najpóźniej do 1 kwietnia 2026 r. W praktyce jest to często znacznie szybciej – nawet po kilku dniach od przesłania dokumentów. Natomiast jeśli dostarczymy formę papierową do swojego oddziału skarbówki np. 15 lutego, to urzędnicy mają czas na zlecenie nam przelewu do 15 maja.