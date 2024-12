Liczne źródła amerykańskiej gazety potwierdzają, że brytyjskiemu aktorowi, którego niebawem ujrzymy w potencjalnie oscarowym dramacie "The Outrun", zaproponowano już rolę znienawidzonego przez Harry'ego nauczyciela eliksirów w Hogwarcie. Nie wiadomo jednak, czy negocjacje "rozpoczęły się na dobre".

Kto zagra Snape'a w serialu "Harry Potter"? Fani mają idealnego kandydata

Rickmana nikt raczej nie pobije, ale fani mają swojego idealnego kandydata do serialu "Harry Potter". W większości wpisów i komentarzy pojawia się nazwisko konkretnego aktora. To Adam Driver, Kylo Ren z "Gwiezdnych wojen", gwiazdor dwukrotnie nominowany do Oscara (za "Czarne bractwo. BlacKkKlansman" i "Historię małżeńską") i znany również z m.in. "Annette", "Patersona", "Domu Gucciego" czy serialu "Dziewczyny".