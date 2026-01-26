Aukcja Musiała na WOŚP zakończyła się. Fot. shutterstock // Fot. screen allegro

Maciej Musiał wystawił w tym roku kolejną wyjątkową aukcję na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Zaproponował, że zatańczy ze zwycięzcą poloneza. Niesamowite, jak zakończyła się ta licytacja. Nawet sam aktor był w szoku, do jakiej kwoty dobiła.

W niedzielę 25 stycznia odbył się 34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Gwiazdy chętnie włączały się w akcje, oferując coraz to bardziej wymyśle aukcje do licytacji. Na przykład Julia Wieniawa postanowiła zorganizować "nocowankę", a Dawid Posiadło zaprosił do wspólnego występu na Narodowym. Prawdziwym "mistrzem" aukcji już rok temu został okrzyknięty Maciej Musiał. Zaoferował wtedy od siebie sprzątanie mieszkania w rytm słynnego kawałka "Explosion".

Musiał zaproponował, że zatańczy. Licytacja dobiła do ponad 100 tys. zł

Tym razem nie był mniej oryginalny. Zaproponował, że zatańczy ze zwycięzcą poloneza czy to na studniówce, weselu, czy pod osiedlowym sklepem. Musiał dodał, że taniec wykona w oryginalnym stroju z "Pana Tadeusza".

– Może to być studniówka, wesele, może to być pod sklepem osiedlowym. Po prostu stwierdziłem, że muszę wybrać jakiś pomysł, który mnie będzie cieszył, który będzie mnie ekscytował i myślę, że ten strój pana Tadeusza i ten polonez w niespodziewanym miejscu, to jest to. (...) Udało mi się wypożyczyć oryginalny strój z filmu "Pan Tadeusz", w którym Michał Żebrowski tańczył poloneza, którego dzisiaj wszyscy tańczą – opowiadał w "Dzień dobry TVN".

Aukcja Macieja Musiała cieszyła się ogromną popularnością, ale przez kilkanaście dni "na liczniku" było nieco ponad 30 tys. zł. A dzień przed samym zakończeniem ktoś podbił do 55 tys. zł. Największe zaskoczenie przyszło na kilka godzin przed zamknięciem licytacji. 100 749 zł – tyle zapłaci na WOŚP zwycięzca i będzie mógł lub mogła zatańczyć poloneza z Musiałem.

