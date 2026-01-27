3 seriale, które Amerykanie porównują z obecną sytuacją w USA (LISTA) Fot. materiał prasowy

Kino i telewizja dają rozrywkę, ale mogę też być ostrzeżeniem. Wielu Amerykanów zaczęło porównywać dramatyczną sytuację w Stanach Zjednoczonych, a zwłaszcza w zalanym protestami Minneapolis, gdzie nieprzerwanie przeprowadzane są naloty ICE, z dystopijnymi serialami. Nie tylko "Opowieść podręczna" chodzi im po głowie.

"Partia nakazywała odrzucenie świadectwa własnych oczu i uszu. Taki był podstawowy i najważniejszy rozkaz" – słowa George'a Owella z powieści "Rok 1984" są niezwykle aktualne w kontekście obaw dotyczących globalnego renesansu skrajnej prawicy, a już zwłaszcza ostatnich wydarzeń rozgrywających się za oceanem.

Na początku stycznia bieżącego roku w Minneapolis funkcjonariusz federalnej służby imigracyjnej ICE śmiertelnie postrzelił 37-letnią Renee Good podczas szeroko zakrojonej akcji. Departament Bezpieczeństwa Krajowego przekonywał później, że agent działał w obronie własnej.

Podobne stanowisko wydano, gdy pod koniec minionego tygodnia świat obiegły nagrania ukazujące śmierć pielęgniarza OIOM-u Alexa Prettiego z rąk federalnego agenta. – Obawiając się o swoje życie i życie otaczających go kolegów, funkcjonariusz oddał strzały w obronie własnej – mówiła Kristi Noem, sekretarz bezpieczeństwa krajowego USA.

Sytuacji w Stanach Zjednoczonych przygląda się z niepokojem cały świat – Człowiek powalony na ziemię, właściwie egzekucja – stwierdził w "Porannej rozmowie" w RMF FM minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek. Była to odpowiedź na pochwalny – względem ICE – komentarz europosła Dominika Tarczyńskiego.

3 seriale, które kojarzą się Amerykanom z obecną sytuacją w USA (LISTA)

Przedstawiamy listę seriali, których tytuły pojawiają się w mediach społecznościowych tuż obok krytyki administracji Donalda Trumpa. Te dzieła kultury snują czarną wizję przyszłości.

1. Opowieść podręcznej

Elisabeth Moss i Alexis Bledel w serialu "Opowieść podręcznej". Fot. materiał prasowy

"Opowieść podręcznej", serial emitowany w telewizji od 2017 do 2025 roku, to adaptacja słynnej powieści pióra Margaret Atwood z połowy lat 80. ubiegłego wieku, którą można określić mianem socjologicznej fantastyki naukowej. June Osborne zostaje zmuszona przez reżim do urodzenia dziecka jednemu z komendantów rządzących neopurytańskim Gileadem (niegdyś Stanami Zjednoczonymi).

Fundamentem dystopii wymyślonej przez kanadyjską pisarkę jest przemoc wobec kobiet. W ultrareligijnej republice najważniejszym dobrem są dzieci, których z powodu ekologicznego i demograficznego kryzysu rodzi się coraz mniej. Problem ten mają rozwiązać tzw. podręczne – płodne kobiety, które przed powstaniem państwa totalitarnego były singielkami, lesbijkami, rozwódkami i feministkami, czyli – z punktu widzenia władzy – "istotami niegodnymi".

Przerażający serial, który stworzył scenarzysta i producent Bruce Miller ("Eureka"), nagrodzono 15 statuetkami Emmy, czyli telewizyjnymi Oscarami. Jego obsadę poprowadzili: Elisabeth Moss ("Mad Men"), Yvonne Strahovski ("Dexter"), Alexis Bledel ("Kochane kłopoty"), Ann Dowd ("Dziedzictwo. Hereditary"), Joseph Fiennes ("Zakochany Szekspir") i Max Minghella ("Branża").

Gdzie obejrzeć? HBO Max i Prime Video

2. Rok za rokiem

Emma Thompson w serialu "Rok za rokiem". Fot. materiał prasowy

Miniserial "Rok za rokiem" rozgrywa się w ciągu 15 lat, pokazując losy przeciętnej rodziny z Manchesteru, która obserwuje narodziny dyktatury w Wielkiej Brytanii. Vivienne Rook zaczynała jako przedsiębiorczyni, a skończyła jako populistyczna pani premier, która zjednała sobie wyborców kontrowersyjnymi opiniami na temat m.in. polityki imigracyjnej.

W 2019 roku Russell T. Davies ("Bo to grzech") przewidział drugą kadencję Donalda Trumpa, krok w kierunku transhumanizmu, tworzenie na szeroką skalę obozów imigracyjnych, przejęcie przez władzę kontroli nad mediami i wzrost poparcia dla alt-rightowych ideologii. "'Rok za rokiem' lepiej niż jakiekolwiek inne dzieło ostatniej dekady oddaje poczucie wyuczonej bezradności, endemiczne dla tak wielu z nas na Zachodzie, gdzie obserwujemy degradację naszych państw, jednocześnie próbując żyć dalej własnym życiem" – ocenił pisarz Saul Austerlitz na portalu Ministry of Pop Culture.

W brytyjskiej produkcji zagrali Emma Thompson ("Okruchy dnia"), Rory Kinnear ("Men"), Russell Tovey ("Dogrywka"), T'Nia Miller ("Nawiedzony dwór w Bly"), Max Baldry ("Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy") i Lydia West ("W zamknięciu").

Gdzie obejrzeć? CDA Premium

3. Człowiek z Wysokiego Zamku

Rufus Sewell w serialu "Człowiek z Wysokiego Zamku". Fot. materiał prasowy

Alternatywna historia świata, według której II wojna światowa zakończyła się przegraną sił alianckich i wygraną państw Osi. "Człowiek z Wysokiego Zamku" jest ekranizacją książki Philipa K. Dicka z 1962 roku, która śledzi poczynania zaangażowanej w amerykański ruch oporu Juliany Crain. Kobieta odkrywa taśmy, które mogą pomóc w obaleniu Wielkiej Rzeszy Nazistowskiej.

"'Człowiek z Wysokiego Zamku' przypomina, że ​​granica między wolnością a poddaniem się przebiega w umysłach jednostek. Nawet w niemal całkowicie podbitym kraju niektórzy ludzie wciąż znajdują sposoby na walkę o swoją godność i ochronę tego, co im drogie" – czytamy w artykule Mitchella A. Sobieskiego "What "The Man in the High Castle" teaches America about Democracy in 2025" w magazynie "Milwaukee Independent".

Serial telewizyjny Franka Spotnitza ("Z archiwum X") liczy cztery sezony. Wystąpili w nim Rufus Sewell ("Dyplomatka"), Alexa Davalos ("Starcie tytanów"), Luke Kleintank ("Nocny patrol"), Rupert Evans ("Hellboy"), Cary-Hiroyuki Tagawa ("Mortal Kombat"), DJ Qualls ("Nowy") i Joel de la Fuente ("Hemlock Grove").

Gdzie obejrzeć? Prime Video

