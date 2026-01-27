Kiedy premiera 3. sezonu serialu "Nocny agent"? Fot. materiał prasowy / Netflix

Już w lutym w bibliotece Netflixa obejrzymy nowe odcinki serialu akcji "Nocny agent", który swego czasu nie miał sobie równych w rankingu oglądalności serwisu streamingowego. Trzeci sezon hitu o Peterze Sutherlandzie ma rozmach i podnosi stawkę.

REKLAMA

"Nocny agent" jest thrillerem akcji, który stworzył weteran gatunku Shawn Ryan, czyli scenarzysta "S.W.A.T." i "Poza czasem". Pierwszy sezon zadebiutował na platformie giganta streamingu w marcu 2023 roku. Jego scenariusz powstał na podstawie powieści o tym samym tytule autorstwa Matthew Quirka.

W Petera Sutherlanda, młodego agenta FBI pracującego w Białym Domu, od początku wciela się Gabriel Basso, odtwórca roli wiceprezydenta USA JD Vance'a w filmie "Elegia dla bidoków" Rona Howarda i gwiazdor thrillera politycznego "Dom pełen dynamitu" w reżyserii Kathryn Bigelow.

REKLAMA

3. sezon serialu "Nocny agent". O czym będzie fabuła i kiedy premiera?

Peter Sutherland był zamieszany w spisek dotyczący zamachu bombowego w waszyngtońskim metrze, nieudaną misję w Bangkoku i poszukiwanie skradzionej broni chemicznej, którą opracowano w ramach programu badawczo-rozwojowego o nazwie Project Foxglove. Co takiego czeka młodego agenta w kontynuacji?

"Peter łączy siły z dziennikarką, aby wytropić nieuchwytnego pośrednika i powstrzymać atak terrorystów. Nie wie jednak, że ktoś na wysokim szczeblu chce zatuszować prawdę" – czytamy w oficjalnym opisie 3. sezonu "Nocnego agenta".

REKLAMA

Najnowszy zwiastun produkcji zapowiada wyścig z czasem, imponujące wyczyny kaskaderskie i charakterystyczne dla Sutherlanda sceny walk. Premiera odbędzie się 19 lutego.

– Jesteśmy niesamowicie podekscytowani, że w sezonie 3. możemy zaoferować naszym fanom nowe emocje, nowe światy, nowe akrobacje, nowe postacie i nowe przygody – powiedział showrunner w rozmowie z Tudum.

W obsadzie nadchodzących odcinków znaleźli się m.in. Amanda Warren ("Noc oczyszczenia"), Louis Herthum ("Mgła"), Fola Evans-Akingbola ("Syrena"), Ward Horton ("Annabelle"), Albert Jones ("American Gangster"), David Lyons ("Bezpieczna przystań"), Jennifer Morrison ("Dr House"), Stephen Moyer ("Czysta krew") i Suraj Sharma ("Życie Pi").

REKLAMA