"Heated Rivarly" ("Gorąca rywalizacja") już w lutym w Polsce Fot. Kadr z "Heated Rivarly"

"Heated Rivarly" to jeden z najlepszych seriali 2025 roku, który w ostatnich miesiącach szturmem podbił serca widzów na całym świecie. Ekranizacja bestsellerowej powieści o miłosnej relacji dwóch hokeistów szybko urosła do rangi serialowego fenomenu – i nie ma w tym ani grama przesady. Polska co prawda dołącza do tego zachwytu z opóźnieniem, ale w lutym "Gorącą rywalizację" w końcu będzie można legalnie obejrzeć w streamingu. Na kolejne odcinki kanadyjskiego hitu trzeba będzie jednak trochę poczekać.

Serial Jacoba Tierneya powstał na podstawie bestsellerowej serii powieści "Game Changers autorstwa Rachel Reid. Pierwszy sezon skupia się na dwóch pierwszych częściach cyklu, który niestety nie został jeszcze przetłumaczony na język polski. Biorąc pod uwagę ogromną popularność produkcji, zapewne niedługo się to zmieni.

O czym jest "Heated Rivarly"? To romans LGBTQ+

"Heated Rivarly" opowiada historię Kanadyjczyka Shane'a Hollandera i Rosjanina Ilyi Rozanova – dwóch profesjonalnych hokeistów grających w rywalizujących drużynach NHL. Oficjalnie są medialnymi wrogami, prywatnie łączy ich skomplikowana, ukrywana relacja, która rozwija się na przestrzeni lat i kolejnych etapów kariery sportowej.

To nie jednak typowa historia "zakazanego uczucia" ani tym bardziej propozycja dla młodzieży – "Heated Rivalry", którego akcja rozgrywa się na przestrzeni ośmiu lat, kierowane jest raczej do dorosłego widza i to nie tylko ze względu na odważne sceny łóżkowe.

Mimo że kanadyjski serial jest gatunkowo romansem, to wyróżnia się dojrzałym storytellingiem, świetnie napisanymi postaciami, wrażliwością i szczerością oraz wnikliwym spojrzeniem na presję sportu, medialny wizerunek i funkcjonowanie w męskim, sportowym świecie, który wciąż nie zawsze daje przestrzeń na bycie sobą.

"Heated Rivarly" to jeden z największych serialowych fenomenów ostatnich lat

Serial, który w Polsce otrzymał nazwę "Gorąca rywalizacja", błyskawicznie stał się globalnym hitem – i to pomimo skromnej kampanii promocyjnej. Na Rotten Tomatoes pierwszy sezon ma oszałamiające 98 procent pozytywnych recenzji krytyków i 92 procent od widzów.

"Jacob Tierney z miłością adaptuje powieści Rachel Reid, tworząc wciągający, namiętny i pełen emocji serial o queerowej relacji, który absolutnie zasługuje na uwagę widzów i krytyków" – brzmi podsumowanie w serwisie.

Krytycy chwalą przede wszystkim reżyserię, scenariusz, występy odtwórców głównych ról oraz ich absolutnie elektryzującą chemię. Piekielnie utalentowani Hudson Williams i Connor Storrie, wcześniej zupełnie nieznani, z dnia na dzień stali się nowymi gwiazdami, a branża już teraz mówi o nich jako o aktorach, którzy mogą zrobić naprawdę duże kariery.

Recenzenci są w większości zgodni: "Heated Rivarly" to jeden z najlepszych seriali 2025 roku, a także czołówka najlepszych serialowych produkcji LGTBQ+. "Twarze bohaterów wyrażają cały wachlarz emocji, a chemia między nimi jest wręcz niesamowita. Storrie radzi sobie też znakomicie z rosyjskim akcentem" – pisze Rachel Kurzius z "The Washington Post".

"Pierwsze dwa odcinki pokazują, że historia bohaterów rozwija się zarówno indywidualnie, jak i jako para – to prawdziwa uczta narracyjna" – zauważa z kolei David Caballero z Collidera, a Cody Schultz z Show Snob ocenia, że "piąty odcinek to majstersztyk w opowiadaniu historii i jeden z najlepszych telewizyjnych odcinków roku".

Faktycznie, piąty odcinek "I'll Believe in Anything", sam stał się w ciągu kilku tygodni prawdziwym hitem. Na IMDb otrzymał rzadką, perfekcyjną ocenę 10/10, przez krótki czas dzieląc rekord z legendarnym "Ozymandiasem" z "Breaking Bad". Obecnie zarówno piąty, jak i szósty odcinek, czyli finał pierwszego sezonu, mają na IMDb niemalże idealną notę 9,9/10. Serial o hokeistach trafił też na listę Top 250 TV Shows na IMDb, co tylko potwierdza jego globalny fenomen.

"Heated Rivarly" w Polsce już niedługo. "Gorąca rywalizacja" na HBO Max będzie pojawiać się co tydzień

Choć oficjalna polska premiera dopiero przed nami, produkcja zdążyła już zbudować nad Wisłą solidną bazę fanów. Na Filmwebie "Heated Rivalry" ma 8,4/10 na podstawie 2,2 tys. ocen widzów oraz 8/10 od krytyków, co tylko potwierdza, że… HBO Max nieco spóźniło się z emisją serialu w Polsce. Na szczęście od 6 lutego obejrzymy "Gorącą rywalizację" na HBO Max.

Niestety fani nie obejrzą całości na raz. Pierwszy sezon, który liczy sześć odcinków, będzie udostępniany co tydzień, a harmonogram wygląda następująco:

Odcinek 1 – "Rookies" : 6 lutego 2026, Odcinek 2 – "Olympians" : 13 lutego 2026, Odcinek 3 – "Hunter" : 20 lutego 2026, Odcinek 4 – "Rose" : 27 lutego 2026, Odcinek 5 – "I'll Believe in Anything" : 6 marca 2026, Odcinek 6 – "The Cottage" : 13 marca 2026.

Warto dodać, że mimo powszechnego zachwytu kanadyjski serial niestety nie kwalifikuje się do głównych nagród Emmy, ponieważ nie spełnia wymogów Akademii Telewizyjnej dla produkcji współtworzonych w USA.

"Heated Rivarly" powstało dla platformy Crave z Kanady i choć HBO Max później nabyło prawa do serialu, platforma zaangażowała się dopiero po zakończeniu produkcji, co oznacza, że serial od początku nie był rozwijany jako amerykańska koprodukcja. To zasmuciło wielu fanów hitu, którzy... już apelują do gremium Emmy o zmianę zasad.

Dodajmy, że drugi sezon "Heated Rivarly" został już potwierdzony i obejmie wydarzenia z książki "'The Long Game" Rachel Reid. Zdjęcia mają rozpocząć się już latem, co oznacza, że... szał na Shane'a i Ilyę szybko nie minie.