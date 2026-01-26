4. sezon "Bridgertonów" trafi na Netflixa już w tym tygodniu Fot. materiał prasowy / Netflix

4. sezon "Bridgertonów" trafi w tym tygodniu na platformę streamingową Netflix. Nowe wydanie historii o Kopciuszku będzie jeszcze gorętsze niż poprzednie rozdziały serialu kostiumowego. "Scena w karocy" przy nadchodzących odcinkach wypada ponoć blado. Tak sugerują sami twórcy romantycznego hitu.

Serial kostiumowy "Bridgertonowie", który powstał na podstawie inspirowanej czasami regencji prozy Julii Quinn, ukazał się w serwisie giganta streamingu w grudniu 2020 roku. Od tamtej pory widzowie poznali losy Daphne i Simona, Anthony'ego i Kate, a także Colina i Penelope.

4. sezon "Bridgertonów" został podzielony na dwie części, których premiery zaplanowano na 29 stycznia i 26 lutego. Fabuła tego rozdziału skupi się na losach Benedicta Bridgertona, arystokraty o artystycznej duszy, i tajemniczej pokojówki imieniem Sophie Baek. Para pozna się na balu maskowym, a jej historia będzie odważniejszą powtórką z baśni o Kopciuszku.

4. sezon "Bridgertonów" trafi w czwartek na Netflixa. Od emocji zrobi się nam duszno

Przyszła pora, aby Benedict Bridgerton znalazł sobie drugą połówkę. Naciska na to królowa Charlotta, naciska na to również matka mężczyzny. Młody arystokrata traci głowę dopiero wtedy, gdy podczas maskarady poznaje pewną dziewczynę w białej masce, która niczym Kopciuszek ucieka z pałacu przed wybiciem północy. Po tajemniczej pannie zostaje sama rękawiczka. Benedict zamierza znaleźć jej właścicielkę, którą nazywa damą w srebrze.

– Benedict żyje w świecie fantazji. Sophie trzyma się twardej rzeczywistości. Mamy zatem dwie postacie, które znajdują się na dwóch przeciwstawnych biegunach – wyjaśniła w rozmowie z Tudum showrunnerka 4. sezonu Jess Brownell ("Kim jest Anna?").

Luke Thompson i Yerin Ha w 4. sezonie serialu "Bridgertonowie". Fot. materiał prasowy / Netflix

W wywiadzie z TVLine twórczyni serialu zapowiedziała, że z sezonu na sezon scenarzyści starają się wymyślać bardziej nowatorskie sceny, od których "aż miękną kolana". W nowych odcinkach możemy spodziewać się kilku momentów pokroju gorącej "przejażdżki" karocą z 3. odsłony "Bridgertonów".

Obsada 4. sezonu "Bridgertonów"

W rolach głównych ujrzymy Luke'a Thompsona (sztuka "Małe życie" na West Endzie) i Yerin Ha ("Halo"). Do obsady hitu Netflixa dołączyła również szkocka aktorka Katie Leung, którą widzowie mogą znać z ról Cho Chang w filmowej serii "Harry Potter" i Caitlyn Kiramman w oszałamiającej animacji "Arcane". Gwiazda wcieli się w macochę Sophie, bezwzględną i zabijającą wzrokiem Aramintę Gun.

