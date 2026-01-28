Dwa ciała na Targówku. W pokoju zabarykadował się mężczyzna
Policyjna akcja na Targówku. Znaleziono ciała 2 osób Fot. FotoDax / Shutterstock (zdj. poglądowe)

Policja odnalazła ciała kobiety i mężczyzny w jednym z domów na Targówku. W budynku zabarykadował się mężczyzna, którego już zatrzymali kontrterroryści oraz negocjatorzy. Na miejscu trwają dalsze działania mundurowych.

Dramatyczne wydarzenia w Warszawie zaczęły się od zgłoszenia na numer alarmowy. Funkcjonariusze po przyjeździe na miejsce odkryli zwłoki dwóch osób. Obecnie cała okolica jest zabezpieczona, a wyspecjalizowani mundurowi prowadzą działania, aby opanować sytuację.

Policyjna akcja na warszawskim Targówku

Po zgłoszeniu na wskazany adres wysłano patrol policji. "Policjanci potwierdzili tragiczną informację. W domu znaleziono ciała dwóch osób – kobiety i mężczyzny" – poinformowała stołeczna policja.

Z danych przekazanych przez mundurowych wynikało, że w środku przebywała osoba mogąca mieć bezpośredni związek ze śmiercią pary. Mężczyzna zabarykadował się w jednym z pomieszczeń. To zmusiło dowództwo do wezwania jednostek specjalnych.

Do akcji włączono specjalistów od najtrudniejszych zadań, w tym policyjnych kontrterrorystów. "Na miejscu są obecni policyjni negocjatorzy" – dodali funkcjonariusze.

Zabarykadowany mężczyzna został zatrzymany przez policję

Obecnie teren wokół posesji jest niedostępny dla osób postronnych. Bezpieczeństwa pilnują mundurowi z warszawskiego Oddziału Prewencji Policji oraz funkcjonariusze z komendy na Pradze Północ i Komendy Stołecznej Policji.

Aktualizacja: Z kolejnych informacji dowiadujemy się, że "policjanci zatrzymali mężczyznę, który wcześniej zabarykadował się w jednym z pokoi". Na miejscu prowadzone są dalsze czynności mające na celu wyjaśnienie przyczyn tej tragedii.

