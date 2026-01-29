Co ze sprzedażą roślin w plastikowych doniczkach? Wyjaśniamy. Shutterstock.com/aileenchik

Unia Europejska sukcesywnie bierze się za produkty z tworzyw sztucznych. Wygląda na to, że uważnie przygląda się także plastikowym doniczkom, w których często kupujemy rośliny. Uspokajamy: rośliny nie znikną ze sklepów, ale ewentualne nowe przepisy mogą oznaczać zmiany dla producentów, sprzedawców i konsumentów.

W minionych dniach w polskich i zagranicznych mediach pojawiły się liczne publikacje dotyczące rzekomo planowanego zakazu sprzedaży roślin w plastikowych doniczkach. Temat jest oczywiście głośny, bo Unia Europejska wprowadza coraz bardziej rygorystyczne przepisy, które mają na celu redukcję odpadów. Z miejsca zaznaczamy jednak, że rośliny doniczkowe pozostaną w obiegu. Przyjrzyjmy się za to tematowi doniczek z tworzyw sztucznych.

Plastikowe doniczki znikną ze sklepów? Wyjaśniamy

Nowe regulacje wprowadzane przez Unię Europejską mają na celu walkę z zanieczyszczeniem środowiska. Kilka lat temu na terenie UE wprowadzono zakaz korzystania m.in. z plastikowych słomek, sztućców czy patyczków kosmetycznych. W Polsce od niedawna obowiązuje też system kaucyjny, a teraz media donoszą o prawdziwej rewolucji w zakresie sprzedaży roślin doniczkowych.

W mediach pojawiła się informacja o rzekomo planowanym wprowadzeniu zakazu doniczek z tworzyw sztucznych do 2030 roku. Przyjrzyjmy się więc treści rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych z 19 grudnia 2024 roku. W załączniku do rozporządzenia wskazano, jakie wyroby definiuje się jako opakowania: są to "doniczki do kwiatów i roślin, w tym wielodoniczki, przeznaczone wyłącznie do sprzedaży i transportu".

Opakowaniami nie są z kolei "doniczki do kwiatów i roślin, w tym wielodoniczki, wykorzystywane w relacjach między przedsiębiorstwami na różnych etapach produkcji lub przeznaczone do sprzedaży wraz z rośliną". W załączniku V do unijnego rozporządzenia wskazano zaś formaty opakowań wraz z ograniczeniami w ich stosowaniu. Na liście nie znalazły się jednak doniczki na rośliny.

Jak wskazuje serwis Demagog, informacja o rzekomym zakazie plastikowych doniczek miała swoje źródło w niemieckich mediach, jednak serwis, który podał ją do wiadomości, temat sprostował. W zmienionym tytule artykułu w t-online.de napisano: "Stowarzyszenie wyjaśnia: doniczki nadal dozwolone". Mowa w nim o stowarzyszeniu Zentralverband Gartenbau (ZVG), czyli centralnym stowarzyszeniu ogrodniczym w Niemczech.

W poniedziałek, 26 stycznia, przedstawiciele organizacji opublikowali sprostowanie, w którym tłumaczyli, że Unia Europejska nie ma w planach zakazania doniczek, a planuje traktować je jako opakowania. To wiązałoby się ze zmianami, np. wprowadzeniem dodatkowych kosztów związanych z utylizacją opakowań.

Plastikowe doniczki mogą zostać opakowaniami. To oznaczałoby szereg zmian

Gdyby Unia Europejska wprowadziła zmianę w kategoryzacji produktów i uznała doniczki z tworzyw sztucznych za opakowania, producenci i sprzedawcy musieliby dostosować się do wymogów dotyczących gospodarki odpadami. To zaś mogłoby wiązać się z wprowadzeniem systemów zwrotu doniczek, zwiększeniem opłat za wprowadzanie plastiku na rynek lub zmianą materiałów na te, które łatwiej poddaje się recyklingowi.

Istnieje kilka ekologicznych alternatyw dla doniczek z tworzyw sztucznych, na przykład te wykonane z papieru lub kartonu. Pewien problem stanowi jednak ich niższa wytrzymałość. Innym rozwiązaniem są doniczki kompostowalne, które stosuje się np. przy ekologicznej uprawie roślin (sadzi się je razem z roślinami). Niekiedy wykorzystuje się również terakotę, w tym przypadku jednak pewnym wyzwaniem jest wyższa waga opakowania.