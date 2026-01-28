Od 17 lutego w sklepach pojawiają się nowe oznaczenia. Na etykietach owoców i warzyw będą flagi państw Fot. Grand Warszawski / Shutterstock

Już od 17 lutego 2026 roku sklepy będą mieć nowy obowiązek, który uprości nam, jako klientom, podejmowanie decyzji i przestaniemy już być wprowadzani w błąd. Pojawią się specjalne oznaczenia informujące o tym, z jakiego kraju pochodzą sprzedawane warzywa i owoce. Jak to będzie wyglądać w praktyce?

Unia Europejska zakazała już pakowania niektórych owoców i warzyw w folię, znikają też naklejki z np. jabłek. Wszystko po to, by ograniczyć plastik w środowisku. To nie koniec zmian, bo już za chwilę czeka nas kolejna nowość. Flagi narodowe nie wrócą już w formie naklejek, ale będą obowiązkowym elementem etykiet na sklepowych półkach.

Obowiązkowe oznakowanie kraju pochodzenia produktów

"Celem zmian jest większa przejrzystość informacji dla konsumentów" – podaje w oficjalnym komunikacie resort rolnictwa. Nie trzeba będzie już szukać drobnego druku na opakowaniu, by wiedzieć skąd pochodzi dany owoc czy warzywo.

Wkrótce graficzne symbole państw będą od razu widoczne i już nikt nie nabierze się na "wczesne ziemniaki" z Egiptu czy importowane truskawki. Nowe rozporządzenie (źródło w Dzienniku Ustaw) wdraża również przepisy unijnej dyrektywy 2024/1438 dotyczącej składu i etykietowania miodu, dżemów owocowych, soków owocowych i pokrewnych produktów. Co konkretnie?

Lista produktów spożywczych z nowymi etykietami

Rewolucja obejmie spory zakres artykułów, które codziennie kupujemy na wagę lub w opakowaniach. Nowe wytyczne wprowadzają obowiązek stosowania symboli graficznych (przede wszystkim flag państw) dla konkretnych grup towarów, a także lepsze opisanie składu. Zmiany dotkną przede wszystkim:

świeże warzywa sprzedawane na wagę – przy ich oznaczeniu obok nazwy kraju musi pojawić się grafika przedstawiająca flagę państwa pochodzenia. wszystkie rodzaje owoców dostępne luzem – sprzedawcy mają obowiązek umieszczać przy nich czytelną flagę kraju, z którego pochodzą dane owoce. miód pszczeli różnych odmian – etykiety muszą odtąd wskazywać wszystkie państwa pochodzenia w kolejności malejącej wraz z ich procentowym udziałem w mieszance. soki owocowe oraz nektary – przepisy wprowadzają nową kategorię soków o zawartości cukru obniżonej o co najmniej 30 proc. oraz dobrowolną informację, że produkt zawiera wyłącznie naturalnie występujące cukry. dżemy, galaretki i marmolady – znacząco zwiększono minimalną wymaganą ilość owoców niezbędną do produkcji (np. do 450 g lub 500 g na 1000 g produktu) oraz zarezerwowano nazwę "marmolada" dla wyrobów z owoców cytrusowych

Kiedy nowe przepisy w chodzą w życie?

Wdrażanie nowości zostało podzielone na dwa etapy, by handlowcy i producenci mogli się odpowiednio przygotować. Pierwsza i najbliższa data to 17 lutego 2026 roku. To właśnie wtedy przy skrzynkach z warzywami i owocami muszą pojawić się flagi.