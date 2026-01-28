Nowe zasady w KRS przyjęte przez Senat. Fot. shutterstock // montaż: naTemat

28 stycznia w Senacie odbyło się głosowanie nad nowelizacją ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Większość senatorów opowiedziała się za zmianiami. Teraz wszystko w rękach prezydenta Karola Nawrockiego.

Senat przyjął nowelizację ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. 52 głosy były "za", 28 "przeciw" i nikt się nie wstrzymał. To oznacza, że teraz projekt trafi do Karola Nawrockiego. Prezydent może go podpisać, zawetować lub skierować do Trybunału Konstytucyjnego.

Senat już głosował. Teraz wszystko w rękach Nawrockiego

– Liczę, że prezydent ją podpisze. Codziennie mamy informacje, że jakaś sprawa została zakwestionowana ze względu na "neosędziów". (…) To jest efekt działalności Zbigniewa Ziobry i to trzeba naprawić. Jeżeli pan prezydent będzie chciał pogłębiać ten chaos, to musi się liczyć z tym, że będzie za to brał odpowiedzialność – mówił ostatnio rzecznik rządu Adam Szłapka w rozmowie z Polskim Radiem.

Dodajmy, że przed podobnym zadaniem stanął Andrzej Duda w 2024 roku. Wtedy Ministerstwem Sprawiedliwości kierował Adam Bodnar i zrobił pierwsze podejście do zmian w KRS. Opracowane przepisy mówiły jednak o tym, że do Rady nie mogliby kadydować sędziowie, którzy zostali nimi po 2017 roku. Wtedy też nowelizacja przeszła przez Sejm i Senat, ale prezydent skierował ją do TK, gdzie uznano ją za niekonstytucyjną.

Jak będzie tym razem, przekonamy się niebawem.

Nowe przepisy, które trafią na biurko Nawrockiego mówią o tym, że 15 członków KRS będzie wybieranych w tajnych wyborach przez wszystkich sędziów, a nie jak do tej pory przez polityków. Ponadto utworzona Rada Społeczna ma kontrolować działania KRS. Jeśli ustawa wejdzie w życie, do Rady będą mogli kandydować sędziowie z co najmniej 10-letnim stażem orzeczniczym i co najmniej 5-letnim w sądzie, w którym orzekają.

