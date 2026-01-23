Sejm uchwalił nowelizację ustawy o KRS Fot. shutterstock

Sejm w piątek 23 stycznia chwalił nowelizację ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Walczył o to w ostatnim czasie minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Wyjaśniamy, jakie zmiany zakłada przyjęta nowelizacja. Największe dotyczą wyboru członków.

W piątek 23 stycznia w Sejmie zapadła kluczowa decyzja w sprawie nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i powiązanej z nią zmianie Kodeksu wyborczego. "Za" głosowało 232 posłów, "przeciw" było 183, a 12 wstrzymało się od głosu. Teraz nowelizacja trafi do Senatu.

Co zmieni się w KRS?

Ministerstwo Sprawiedliwości po zmianie władzy po wyborach parlamentarnych w 2023 roku rozpoczęło prace nad "naprawą" KRS i przywróceniem stanu rzeczy sprzed 2018 roku. Pierwsze podejście zrobił ówczesny minister Adam Bodnar w 2024 roku. Wtedy sędziowie z KRS mieli stracić mandaty, a na ich miejsce zostać wybrani nowi. Prawo do kandydowania miało nie przysługiwać jednak sędziom, którzy nimi zostali po 2017 roku. Ostatecznie wspomniana nowelizacja trafiła do TK, który uznał ją za niekonstytucyjną.

Teraz z nową nowelą wystąpił resort sprawiedliwości, na którego czele stoi Waldemar Żurek. Co zakłada nowelizacja ustawy o KRS, którą właśnie przyjął Sejm? Największą zmianą jest to, że 15 członków KRS będzie wybieranych w tajnych wyborach przez wszystkich sędziów, a nie jak do tej pory przez polityków. Ponadto utworzona Rada Społeczna ma kontrolować działania KRS.

Jeśli ustawa wejdzie w życie, do Rady będą mogli kandydować sędziowie z co najmniej 10-letnim stażem orzeczniczym i co najmniej 5-letnim w sądzie, w którym orzekają.

Co więcej, w nowej Radzie ma być reprezentacja wszystkich rodzajów i szczebli sądów, czyli: apelacyjnych, okręgowych i rejonowych, sądu wojskowego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Co zrobi Senat i Karol Nawrocki?

Zobaczymy niebawem, co zrobi z tą nowelizacją Senat, a później czy podpisze ją prezydent Karol Nawrocki.