Jaka będzie pogoda w lutym 2026? Zima da nam jeszcze trochę popalić Fot. www.tropicaltidbits.com

Tegoroczna aura przypomniała nam, jak wygląda prawdziwa, sroga zima. Styczeń upłynął pod znakiem siarczystych mrozów i śnieżyc. Czy luty też taki będzie, czy zima nam trochę odpuści? Sprawdzamy dwa modele długoterminowe.

Przed nami najmroźniejszy weekend tej zimy. Jak pisaliśmy w naTemat, czekają nas mocne spadki temperatury, a noc z soboty na niedzielę może przynieść nawet -21 stopni Celsjusza na północnym wschodzie kraju.

Eksperci ostrzegają, że przy takich wartościach wyjście z domu bez solidnej ochrony staje się niebezpieczne. Lodowate masy powietrza zdominują Polskę, sprawiając, że w wielu regionach mróz nie odpuści nawet za dnia w pełnym słońcu.

Długoterminowa prognoza na luty 2026. Na początku będzie jeszcze zimniej

Luty rozpocznie się z przytupem i będzie kontynuować trend. Serwis FaniPogody.pl zapowiada, że pierwsza dekada miesiąca będzie najtrudniejsza.

Fot. www.tropicaltidbits.com

"Najzimniej będzie na wschodzie kraju, gdzie nawet w ciągu dnia prognozowane są dwucyfrowe wartości na minusie. Nocne ochłodzenie w tej części Polski może prowadzić do bardzo silnych mrozów, lokalnie poniżej -25/20 stopni Celsjusza" – czytamy.

Według wyliczeń amerykańskiego modelu CFSv2 czeka nas walka z silnym wyżem ze wschodu, który wpompuje do Polski ekstremalnie chłodne masy powietrza. Zima meteorologiczna powoli dobiega końca (trwa do końca lutego), ale na pierwsze oznaki wiosny trzeba będzie jeszcze poczekać.

Fot. www.cpc.ncep.noaa.gov

Prognoza pogody IMGW. Kiedy odwilż w lutym?

Najnowsze mapy i dane udostępnione przez IMGW-PIB, bazujące na zaawansowanym modelu ECMWF EPS pokazują, że Polska zostanie podzielona na mroźną północ oraz nieco cieplejszy południowy zachód. Eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przewidują, że po fali syberyjskich mrozów nastąpi gwałtowna zmiana cyrkulacji na niżową.

W drugiej połowie miesiąca zamiast siarczystego mrozu pojawią się anomalie opadów (ma być ich więcej niż w poprzednich latach). Możemy spodziewać się nagłego przejścia od śniegu do marznącego deszczu, który spowoduje niebezpieczną gołoledź na drogach.

Fot. IMGW