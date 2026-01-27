Ważny komunikat Poczty Polskiej. Emerytury i renty mogą dotrzeć z opóźnieniem Fot. Wirestock Creators, Shutterstock

Zima, która najpierw sparaliżowała kolej i lotnisko w Poznaniu, uderza w kolejny filar codzienności. Poczta Polska oficjalnie przyznaje, że w części kraju mogą wystąpić problemy z doręczaniem przesyłek i gotówki, w tym emerytur i rent.

REKLAMA

W ostatnich dniach Polska zachodnia i środkowa bardziej przypomina lodowisko niż zwykłą zimę. Gołoledź i marznący deszcz zamieniły ulice, chodniki i drogi serwisowe w szklane tafle. PKP Intercity w poniedziałek raportowało setki opóźnionych i odwołanych pociągów, bo oblodzona sieć trakcyjna na kluczowych liniach praktycznie sparaliżowała ruch.

Podobnie wyglądała sytuacja w powietrzu. Lotnisko Poznań-Ławica musiało wstrzymać starty i lądowania – pas startowy i płyta postojowa były tak oblodzone, że nawet pojazdy techniczne miały problem z poruszaniem się, a samoloty wymagały intensywnego odladzania.

REKLAMA

Teraz ten sam front pogodowy odbija się na pracy listonoszy, kierowców i placówek Poczty Polskiej. Państwowy operator w specjalnym komunikacie uprzedza klientów, że w kilku województwach doręczenia mogą być utrudnione, a niektóre przesyłki oraz dostawy gotówki po prostu pojawią się później, niż zwykle.

"W związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi w województwach: pomorskim, zachodniopomorskim, wielkopolskim, lubuskim, dolnośląskim i łódzkim występują lub mogą wystąpić trudności z dostarczaniem przesyłek, pracą placówek i logistyką gotówki" - czytamy w komunikacie Poczty Polskiej.

REKLAMA

Gdzie Poczta Polska ma największy problem z dostawami?

W swoim komunikacie Poczta Polska wprost wskazuje regiony, w których "występują lub mogą wystąpić trudności z dostarczaniem przesyłek, pracą placówek i logistyką gotówki". Chodzi o 6 województw:

pomorskie; zachodniopomorskie; wielkopolskie; lubuskie; dolnośląskie; łódzkie.

To dokładnie ten pas kraju, który od kilku dni zmaga się z marznącymi opadami, gołoledzią i śliskimi drogami. Dojazd do wielu miejscowości jest utrudniony, a lokalnie wręcz niemożliwy bez sprzętu ciężkiego. Oznacza to, że listonosz może po prostu nie dotrzeć do części adresatów w standardowym terminie.

REKLAMA

Poczta Polska to państwowy operator pocztowy, który odpowiada m.in. za tzw. usługi powszechne, czyli podstawowe usługi dostępne dla wszystkich obywateli na terenie całego kraju. To nie tylko listy i paczki, ale też przekazy pieniężne i obsługa gotówki.

Wciąż duża grupa emerytów i rencistów nie korzysta z kont bankowych albo robi to bardzo niechętnie. Dla nich listonosz jest żywą "mobilną kasą" – to on przynosi emeryturę do domu, często przy okazji pomagając w podstawowych formalnościach. Poczta obsługuje też wypłaty wielu innych świadczeń w gotówce, współpracuje z ZUS i innymi instytucjami publicznymi.

Co możesz zrobić, jeśli czekasz na pieniądze lub przesyłkę?

Poczta Polska zapowiada, że będzie aktualizować informacje o sytuacji na bieżąco. Jeżeli czekasz na emeryturę, rentę albo ważną przesyłkę, warto: