Zima, która najpierw sparaliżowała kolej i lotnisko w Poznaniu, uderza w kolejny filar codzienności. Poczta Polska oficjalnie przyznaje, że w części kraju mogą wystąpić problemy z doręczaniem przesyłek i gotówki, w tym emerytur i rent.
W ostatnich dniach Polska zachodnia i środkowa bardziej przypomina lodowisko niż zwykłą zimę. Gołoledź i marznący deszcz zamieniły ulice, chodniki i drogi serwisowe w szklane tafle. PKP Intercity w poniedziałek raportowało setki opóźnionych i odwołanych pociągów, bo oblodzona sieć trakcyjna na kluczowych liniach praktycznie sparaliżowała ruch.
Podobnie wyglądała sytuacja w powietrzu. Lotnisko Poznań-Ławica musiało wstrzymać starty i lądowania – pas startowy i płyta postojowa były tak oblodzone, że nawet pojazdy techniczne miały problem z poruszaniem się, a samoloty wymagały intensywnego odladzania.
Teraz ten sam front pogodowy odbija się na pracy listonoszy, kierowców i placówek Poczty Polskiej. Państwowy operator w specjalnym komunikacie uprzedza klientów, że w kilku województwach doręczenia mogą być utrudnione, a niektóre przesyłki oraz dostawy gotówki po prostu pojawią się później, niż zwykle.
"W związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi w województwach: pomorskim, zachodniopomorskim, wielkopolskim, lubuskim, dolnośląskim i łódzkim występują lub mogą wystąpić trudności z dostarczaniem przesyłek, pracą placówek i logistyką gotówki" - czytamy w komunikacie Poczty Polskiej.
Gdzie Poczta Polska ma największy problem z dostawami?
W swoim komunikacie Poczta Polska wprost wskazuje regiony, w których "występują lub mogą wystąpić trudności z dostarczaniem przesyłek, pracą placówek i logistyką gotówki". Chodzi o 6 województw:
To dokładnie ten pas kraju, który od kilku dni zmaga się z marznącymi opadami, gołoledzią i śliskimi drogami. Dojazd do wielu miejscowości jest utrudniony, a lokalnie wręcz niemożliwy bez sprzętu ciężkiego. Oznacza to, że listonosz może po prostu nie dotrzeć do części adresatów w standardowym terminie.
Poczta Polska to państwowy operator pocztowy, który odpowiada m.in. za tzw. usługi powszechne, czyli podstawowe usługi dostępne dla wszystkich obywateli na terenie całego kraju. To nie tylko listy i paczki, ale też przekazy pieniężne i obsługa gotówki.
Wciąż duża grupa emerytów i rencistów nie korzysta z kont bankowych albo robi to bardzo niechętnie. Dla nich listonosz jest żywą "mobilną kasą" – to on przynosi emeryturę do domu, często przy okazji pomagając w podstawowych formalnościach. Poczta obsługuje też wypłaty wielu innych świadczeń w gotówce, współpracuje z ZUS i innymi instytucjami publicznymi.
Co możesz zrobić, jeśli czekasz na pieniądze lub przesyłkę?
Poczta Polska zapowiada, że będzie aktualizować informacje o sytuacji na bieżąco. Jeżeli czekasz na emeryturę, rentę albo ważną przesyłkę, warto:
