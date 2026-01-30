Ile wyniesie trzynasta emerytura w 2026 roku? ZUS wypłaci ją automatycznie. Shutterstock.com/marekfromrzeszow

Trzynasta emerytura w 2026 roku zostanie wysłana wraz z podstawowym świadczeniem emerytalnym lub rentowym w kwietniu. Jaka będzie jej wysokość po waloryzacji? W poniższym artykule wskazujemy kwoty oraz przypominamy zasady wypłacania trzynastek z ZUS.

W kwietniu 2026 na konta bankowe emerytów oraz rencistów jak co roku wpłyną tzw. trzynastki. W tym roku na jej beneficjentów czekać będzie sporo zmian. Wciąż nie trzeba składać wniosku, bo Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaci trzynastą emeryturę automatycznie, ale zmianie ulegnie wysokość świadczeń.

Ile będzie wynosić trzynasta emerytura w 2026 roku?

Wysokość trzynastej emerytury będzie zależna od kwoty podstawowego świadczenia. Przypomnijmy, że kwota dodatkowego przelewu będzie wynosić tyle, ile najniższa emerytura od 1 marca 2026 roku. Rządowe prognozy przewidują, że wskaźnik waloryzacji ma wynieść 4,88 proc. To z kolei oznaczałoby, że trzynasta emerytura w 2026 roku będzie wynosić 1970,60 zł brutto.

Ile świadczeniobiorcy dostaną "na rękę"? Przy obliczaniu kwoty przelewu w ramach trzynastej emerytury trzeba pamiętać, że kwoty brutto i netto mogą być różne. Świadczenie dodatkowe podlega oskładkowaniu i opodatkowaniu, za sprawą czego suma "na rękę" jest niższa. W miesiącu, w którym wypłacana jest trzynastka, rośnie podstawa opodatkowania. Uściślijmy: im wyższa jest emerytura lub renta, tym mniej będzie wynosić kwota netto dodatkowego świadczenia.

Kwoty "na rękę" emerytur po waloryzacji obliczyła "Gazeta Pomorska". Najniższa emerytura brutto w 2025 roku wynosiła 1878,91 zł, a w 2026 roku kwota brutto po prognozowanej waloryzacji miałaby wynosić 1870,98 zł. To oznacza przelew na konto w wysokości 1793,59 zł. Oto przykładowe wyliczenia kwot emerytur przy prognozowanym wskaźniku waloryzacji 4,88 proc.:

1900 zł brutto -> 1993,10 zł brutto -> 1813,72 zł netto, 2000 zł brutto -> 2098,00 zł brutto -> 1909,18 zł netto, 2100 zł brutto -> 2202,90 zł brutto -> 2004,64 zł netto, 2200 zł brutto -> 2307,80 zł brutto -> 2100,10 zł netto, 2300 zł brutto -> 2412,70 zł brutto -> 2195,56 zł netto, 2400 zł brutto -> 2517,60 zł brutto -> 2288,91 zł netto, 2500 zł brutto -> 2622,50 zł brutto -> 2371,77 zł netto, 2600 zł brutto -> 2727,40 zł brutto -> 2454,64 zł netto, 2700 zł brutto -> 2832,30 zł brutto -> 2537,51 zł netto, 2800 zł brutto -> 2937,20 zł brutto -> 2620,39 zł netto, 2900 zł brutto -> 3042,10 zł brutto -> 2703,26 zł netto, 3000 zł brutto -> 3147,00 zł brutto -> 2786,13 zł netto, 3100 zł brutto -> 3251,90 zł brutto -> 2869,00 zł netto, 3200 zł brutto -> 3356,80 zł brutto -> 2951,87 zł netto, 3300 zł brutto -> 3461,70 zł brutto -> 3034,75 zł netto, 3400 zł brutto -> 3566,60 zł brutto -> 3117,62 zł netto, 3500 zł brutto -> 3671,50 zł brutto -> 3200,48 zł netto, 3600 zł brutto -> 3776,40 zł brutto -> 3283,35 zł netto, 3700 zł brutto -> 3881,30 zł brutto -> 3366,22 zł netto, 3800 zł brutto -> 3986,20 zł brutto -> 3449,10 zł netto, 3900 zł brutto -> 4091,10 zł brutto -> 3531,97 zł netto, 4000 zł brutto -> 4196,00 zł brutto -> 3614,84 zł netto, 4100 zł brutto -> 4300,90 zł brutto -> 3697,71 zł netto, 4200 zł brutto -> 4405,80 zł brutto -> 3780,58 zł netto, 4300 zł brutto -> 4510,70 zł brutto -> 3863,46 zł netto, 4400 zł brutto -> 4615,60 zł brutto -> 3946,33 zł netto, 4500 zł brutto -> 4720,50 zł brutto -> 4029,19 zł netto, 4600 zł brutto -> 4825,40 zł brutto -> 4112,06 zł netto, 4700 zł brutto -> 4930,30 zł brutto -> 4194,93 zł netto, 4800 zł brutto -> 5035,20 zł brutto -> 4277,81 zł netto, 4900 zł brutto -> 5140,10 zł brutto -> 4360,68 zł netto, 5000 zł brutto -> 5245,00 zł brutto -> 4443,55 zł netto, 5100 zł brutto -> 5349,90 zł brutto -> 4526,42 zł netto, 5250 zł brutto -> 5507,25 zł brutto -> 4650,73 zł netto, 5500 zł brutto -> 5769,50 zł brutto -> 4857,90 zł netto.

Zasady wypłacania "trzynastek" z ZUS

Jak opisywaliśmy niedawno w naTemat, trzynastkę "dopina się" do standardowego przelewu emerytury lub renty, co sprawia, że nie trzeba martwić się dodatkowym harmonogramem. Jest ona przyznawana osobom, które mają prawo do świadczenia na dzień 31 marca 2026 roku. Oznacza to, że mężczyźni poniżej 65. roku życia o kobiety poniżej 60. roku życia z zawieszonymi wypłatami emerytur lub rent z ZUS, np. przez zbyt wysoką kwotę dodatkowych zarobków, dodatkowych pieniędzy nie otrzymają. Te ograniczenia nie dotyczą jednak seniorów w ustawowym wieku emerytalnym.

Trzynastych emerytur nie otrzymają także np. sędziowie, prokuratorzy w stanie spoczynku czy też sportowcy, którzy korzystają z emerytury olimpijskiej. Osoby pobierające kilka świadczeń otrzymają z kolei jedną trzynastkę, a w przypadku renty rodzinnej pieniądze zostaną podzielone między beneficjentów. Dodatkowy przelew nie będzie zaskoczeniem: każdy uprawniony do jego otrzymania otrzyma decyzję o przyznaniu trzynastej emerytury, a wraz z nią tzw. decyzję waloryzacyjną.

Przypomnijmy, że terminy wypłat emerytur i rent z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych są stałe i przypadają na 1., 6., 10., 15., 20. oraz 25. dzień każdego miesiąca. Jeżeli zaś dany termin przypada w dzień wolny od pracy, to świadczeniobiorca otrzyma świadczenie z wyprzedzeniem. Pieniądze wypłacane są "z góry". Trzynaste emerytury wypłacane będą razem z emeryturami lub rentami za kwiecień.

