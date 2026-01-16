ZUS przeliczy emerytury na nowo Fot. shutterstock / PawelKacperek

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeliczy na nowo emerytury blisko 260 tys. seniorów. W tle chodzi o tzw. czerwcową pułapkę, w którą wpadli przed laty niektórzy Polacy. Teraz będą mogli liczyć na wzrost świadczenia o nawet kilkaset złotych.

REKLAMA

Z początkiem 2026 roku weszła w życie nowa ustawa, zgodnie z którą ZUS może wypłacić seniorom większe pieniądze. Chodzi dokładnie o osoby, które:

w czerwcu w latach 2009–2019 przechodziły na emeryturę lub w czerwcu przeliczały świadczenia albo pobierają rentę rodzinną po osobach ubezpieczonych, którym emerytury ustalono od czerwca w wyżej wymienionych latach.

Wtedy seniorzy mogli wpaść w tzw. czerwcową pułapkę – mieć wyliczone świadczenia na mniej korzystnych zasadach i stracić nawet 300 zł miesięcznie. "Ze względu na sposób waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne oraz kapitału początkowego ich świadczenie ustalone od czerwca mogło być niższe od świadczenia, które byłoby ustalone w innych miesiącach roku" – przyznaje ZUS w komunikacie.

REKLAMA

Przeliczą emerytury i renty na nowo. Seniorzy mogą odzyskać nawet 300 zł miesięcznie

Teraz Zakład chce je przeliczyć na nowo i wyrównać. "Ustalimy wysokość świadczenia tak, jakbyśmy wyliczali wysokość emerytury w maju danego roku, jeżeli będzie to dla Ciebie korzystniejsze. Wysokość emerytury określimy na dzień jej ustalenia w latach 2009–2019. Później zwaloryzujemy świadczenie. Jeśli po przeliczeniu okazałoby się, że Twoje świadczenie byłoby niższe, będziemy kontynuować jego wypłatę w dotychczasowej wysokości" – wyjaśniono.

Ponownie ustalenie kwoty ma nastąpić najpóźniej do 31 marca 2026 roku, więc w kwietniu seniorzy dostaną już inny przelew. Co ważne nie wiąże się to z żadną dodatkową papierologią.

REKLAMA